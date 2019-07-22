毒趴奪命！17歲女打扮超齡敢喝敢玩　台南八大行業都認識她

圖文／鏡週刊

發生在台中的少女命喪毒品性愛趴案，死者小珍國中就涉足八大行業，一開始她前往酒店應徵，但因未成年被拒絕，於是轉而從網路找酒店經紀人，她特意打扮超齡，開始在酒店坐檯。有了經驗後，小珍覺得自己「接攤」比較划算，不用被經紀人抽成，因此改為「跑單幫」當個體戶，酒店少爺、傳播小姐缺人時，就會通知她來「貼咖」。

3、4年來，台南各大酒店都有她的足跡，許多八大行業的從業人員也都認識小珍。一名多次與小珍一起坐檯的傳播妹透露，小珍很敢玩，只要有錢賺，什麼客人她都願意接，甚至還跨縣市到高雄、嘉義坐檯。從小珍的臉書也可發現，她經常凌晨2、3點在酒店或KTV自拍打卡，桌上擺了滿滿的酒。

小珍的母親告訴台南市議員林燕祝，自己的女兒很乖，就算到外縣市工作，也一定會保持聯絡，小珍本月9日離家之前，說要到嘉義上班幾天，沒想到竟接到女兒在台中身亡的消息。林燕祝質疑，小珍很可能是被人用毒品控制，要求台南警方調閱監視器，追查當日載小珍離家的車輛，釐清案情。

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