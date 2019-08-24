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iFixit拆了Galaxy Note 10+ 5G版：沒了耳機孔但換來更棒觸覺體驗

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▲▼S10+,Note 10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲同樣都是2019年所推出的手機，S10+（上）還保有3.5mm耳機孔，然後最新推出的Note 10系列手機（下）則取消了這個設計。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

國外拆解團隊iFixit這次拆解的產品，是不久前才推出的Galaxy Note 10系列手機，此系列產品甫推出時，因為取消耳機孔而引起了外界的爭議；在這次的拆解報告中iFixit發現，雖然沒了耳機孔，但是可以提供使用者更棒的觸覺反饋。

iFixit這次拆解的是Galaxy Note 10+ 5G，在拆解過程中，團隊發現這支手機當中使用了大量的強力膠水以固定面板、電池等元件，也因此讓手機在拆解後更難以修復；舉例來說，要是用戶之後想要維修螢幕，整支手機就得拆掉一半以上，甚至是整支拆光光才能修一塊螢幕。因此在「可修復性」的評分當中，Galaxy Note 10+ 5G只拿下了3分（總分為10分）。

這次拆解中最引人注目重點在於團隊發現了Note 10系列手機當中，採用了新推出的觸覺電機（Haptic Motor），以提供更好的使用者觸覺反饋。也因此不得不犧牲掉三星長久以來所堅守的3.5mm耳機孔設計；不過取消耳機孔也意味著，對於那些有線耳機的重度使用者，他們的Note 10系列手機的Type-C埠將會磨損得更加快速。

除了手機本身外，iFixit當然也不會放過Note手機特有的S Pen手寫筆，在拆解後，團隊發現當中裝了一顆標示為SP912的晶片，不過三星並未特地對外說明此顆晶片為何；iFixit則認為，這顆晶片應該就是賦予S-Pen新手勢功能的6軸感測器。

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關鍵字：iFixit,Galaxy Note 10+,5G,耳機孔

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