中途島海域失聯進隆泰6號　「船體翻覆」家屬籲救人：也許困船艙

▲在中途島海域失聯的蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號（如圖），疑翻覆船體被美方發現。（圖／蘇澳區漁會提供）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號，在太平洋中途島海域失聯多日，而23日美國國家搜救中心向漁業署通報說，有日籍貨輪於失聯位置西北方6浬處，發現疑似漁船殘骸。「進」船洪姓船主說，看過美方傳來照片，翻覆的船體看來是台灣船，他認為90％是「進」船，船員們若是受困體艙中，趕快救人最重要。

蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號洪姓船主表示，23日下午看到漁業署轉傳美方傳來的翻覆船體的照片，有90％是「進」船，因為這船的造型就是台灣漁船的造型，而且失聯那期間的海域，沒有其他什麼台灣的漁船。

洪姓船主強調，對船員生還是抱有一絲希望，期望漁業署儘速與美方交涉，及早設法扶正船體，也許能救出受困船艙內的船員。

蘇澳籍延繩釣漁船進隆泰6號船上有1名王姓台籍船長、1名大陸籍及7名印尼籍船員，2019年7月6日12時許，由宜蘭南方澳漁港出港，但在2019年8月18日16時許，在北緯34度38分14秒、東經171度36分海域（距中途島約7、800海浬），船上的VMS船位回報器就未再回報「進」船位置。

漁業署是23日1時許，接獲美國國家搜救中心說接獲日籍貨輪通報，在「進」船失聯位置西北方6浬處，發現疑似漁船殘骸，也聯繫國籍漁船趕往案發海域，預計24日可陸續抵達海域協助搜尋。