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快訊／郭台銘晚間493字重申：不讓部分政客把「反併吞」當成選舉消費

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記者董美琪／綜合報導

「郭柯王」三人23日合體一同出席由台北市政府舉辦「八二三61週年音樂饗宴」，引起外界關注。郭台銘晚間在臉書發文，因擔心媒體模糊活動焦點，先跟參與紀念活動的來賓和老兵將士們致歉，並寫道「戰爭的殘酷也不是用嘴巴就能逞強應付」，強調「不讓部分政客把『反併吞』拿來當成選舉消費」，似乎在暗指總統蔡英文。

郭台銘493字全文如下：

少年從軍的我是22期預官，在金門的空軍高炮服役，當時在823之後經歷「單打雙不打」的日子，官兵們都學會了聽砲轟炸的落點，若來不及跑，躲在先前的砲點相對安全，但只要感受過砲彈從腦袋上飛過，一輩子都會記住，當兵不是做做伏地挺身的營隊活動，戰爭的殘酷也不是用嘴巴就能逞強應付。

62年前的「八二三砲戰」，先烈們在金門煙灰與血紅晚霞交織的天空下犧牲了自己的生命，捍衛了中華民國，保護了台灣，換來了台灣經濟起飛、走向繁榮的基礎。823的勝利讓中華民國成為自由民主的堡壘，燈塔，中華民國的定義有其歷史的傳承與內涵，不容改變。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者屠惠剛攝）

八二三戰役不是為了保衛哪個黨而戰。在大家共同的記憶裡，在前線，我們知道一起共同守護的是「中華民國」、守護的是我們共同的家園，在此為獻出寶貴生命的先賢先烈致敬，也為第一線的國軍致敬。

今日的音樂會，媒體大量關注柯市長，王院長，與我，有些糢糊了焦點，在這裡我要向所有參與紀念活動的來賓和老兵將士們致歉，但能大量讓所有同胞憶起823的歷史，正視823對中華民國的意義是用生命捍衛「反併吞」，不讓部分政客把「反併吞」拿來當成選舉消費，這非常重要。

我們的國家，中華民國！
我們的家園，台灣！

我們愛護，我們守護。

▲▼ 。（圖／翻攝郭台銘FB）

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關鍵字：郭台銘,柯文哲,2020大選

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