700個秘密「做過最良心不安的事」　轉型正義影片網狂讚超有感！

▲ 700個秘密揭露「做過最良心不安的事」，轉型正義影片被網狂讚超有感！（圖／文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

文化總會與台灣吧(Taiwan Bar) 共同推出「轉型正義」系列影片，自推出以來獲得許多討論與迴響！今（22日）發表最新影片「最讓你良心不安的秘密」，透過網路先搜集到700位匿名素人，寫下「自己做過最良心不安的事」，並且讓一位非當事人在鏡頭前唸出來、自白告解，包括欺負同學是為了換取免死金牌⋯等，推出不到一天引發大批共鳴，被讚是最有感的轉型正義影片。

為讓大眾對「轉型正義」議題更有共鳴，繼「十大河濱公園冷知識」推出後，文總再推「最讓你良心不安的秘密」影片，內容揭發許多匿名投稿者做過最良心不安的事，例如不少人透露自己曾經是「霸凌者」，為了避免自己也成為被欺負的對象、換取免死金牌，而加入欺負同學的行列；還有人聽到同學的媽媽是越南人，動了欺負的念頭嘲笑「你媽媽是買來的喔？」

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在自白中有人提到，長大後聽到反霸凌的議題，都覺得自己沒有資格說什麼，因為從前曾經是霸凌者，當時以為人人都一樣，也不覺得自己是帶頭的人，但事實上知道自己是「真正帶有惡意的」。也有人從事餐飲業，卻將掉在地上的食物裝給客人，「因為主管教我這樣處理，他們都是這樣做的。」

而700個匿名投稿只是這社會中的一小部分，當中卻很少人真正向被害人道歉。文化總會（文總）副祕書長李厚慶表示，在轉型正義的推動過程中，要求加害者現身的爭議始終紛擾不已，長期缺席的加害者與其他旁觀者，在事件脈絡裡不容許進一步探問的事實真相，往往極少被同理與認識。

這次文總與Taiwan Bar合作的影片，藉由素人訪談的真實探究，希望在轉型正義的議題上，能喚醒大家心中多少都曾經歷過的小惡，來讓大眾了解，「其實我們都身在其中」，而且所謂的轉型正義「從來不只是受難者與家屬的事」。

李厚慶感性地說，在每個人的生命經驗裡，都可能曾經是某事件的加害人與旁觀者，換個角度去了解加害者的心理，或是想起對於不公義的事情我們沒有發聲，其實都是讓大眾一起認識轉型正義的途徑。找尋加害者，不是為了報復，而是一種整體社會關係的修復，就像影片中主持人所提到「不道歉、不出面，不代表就沒有傷口」。唯有開始對話，才能避免遺憾再度發生，也讓我們更有機會了解「加害體制」運作的方式，進而共同找到和解的道路。

文總在7月初推出「十大河濱公園冷知識」，從不義遺址出發，看見生活中的白色恐怖遺跡，引來網友迴響，而今（22日）文總臉書上線的「說說自己做過最良心不安的事」，也希望引導民眾，帶著每個人生命中多少帶有一點遺憾的悲傷基調，引發與同理加害者的內疚心理，進而理解轉型正義的重要性。

雖然沈重，但不少網友看了紛紛讚「好棒的影片！」「影片對於不曾經歷威權時代或不關心轉型正義的人，或許可以帶來省思！拍得真好！」「謝謝您們製作這一集，讓我可以跟長輩們分享，去扭轉他們對轉型正義=迫害的印象」

▼影／【轉型正義】最讓你良心不安的秘密（取自中華文化總會臉書）