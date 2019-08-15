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塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

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▲塵封30年的遺址將在中秋節進行點燈儀式，未來每晚固定點燈。「點亮十三層」超夢幻動態視覺讓網友暴動！（視覺／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

台電與文化總會將於9/13中秋夜共同舉辦「點亮十三層－點燈儀式」，邀請國際照明藝術大師周鍊、新銳藝術家何采柔共同打造公共藝術，讓新北市瑞芳區這座塵封30年的「十三層遺址」，未來每晚6至9點固定點燈，以不同亮度的琥珀色柔和燈光，展現山稜線與建築相互堆疊的光影變化，成為浪漫雋永的景點！近日公佈主視覺還加碼推出「動態海報」，讓網友也暴動「跪求海報收藏！」

▲▼塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動（圖／中華文化總會提供）
▲「點亮十三層－點燈儀式」主視覺，黑色與金色交錯的搭配相當高雅。（圖／中華文化總會提供）

「點亮十三層－點燈儀式」近日公佈主視覺，黑色與金色交錯的高雅搭配，在網路上引起廣大討論，昨（14）日更加碼推出「動態海報」，以光影營造波光粼粼的效果，網友紛紛大讚「太美了」，也有人以為自己眼花，更有網友笑稱「從Love.jpg晉升到Love.mov」。

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文化總會負責此次的視覺統籌設計，結合「金瓜石山脈地形」與「十三層遺址」的特色，經由忽高忽低、虛實交錯的山稜與建築堆疊，以及特殊印刷色和材質，帶出此區域的過去與現況，更趁著中秋節一輪皎潔的月光，將十三層遺址映照在金黃色的陰陽海面上。

主視覺整體利用「深色」提升遺址的滄桑美感，特殊印刷則呈現出「光雕」在十三層遺址的亮點。此外，也將「十三」這個數字和周圍環境特色融入Logo之中，整體給人安靜又有深度的感覺。

▲▼塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動（圖／中華文化總會提供）

▲「點亮十三層」的活動讓網友相當期待。（圖／中華文化總會提供）

至於如何獲得這款「夢幻海報」？文化總會副秘書長李厚慶透露，相關的宣傳都在進行中，之後會在「中華文化總會」的粉絲專頁上舉辦抽獎活動，呼籲喜愛「點亮十三層」海報的朋友們，趕快到文化總會的臉書按讚，並且設為搶先看，才不會錯過第一手消息。

「十三層」指的是新北市瑞芳區「水湳洞選煉廠遺址」，是日治時期因應挖掘銅礦而留下的建築，主體建築由當時的廠長三毛菊次郎規劃，依山勢層層向上堆疊搭建，因地面建築共13層，被當時的礦工和居民稱之為「十三層」。至今，基礎建構物仍存，屬珍貴歷史遺跡，紀錄著台灣礦業發展史。

為了重現水湳洞遺址的黃金歷史風貌，台電邀請國際照明藝術大師周鍊，以及新銳藝術家何采柔共同合作「點亮十三層」公共藝術，依十三層遺址的特色，設計出不同亮度的琥珀色柔和燈光，在未來晚間6點至9點固定點亮。

今年中秋節9/13，台電將與文化總會共同舉辦點燈儀式，讓光不再只是光，還能帶出過往的記憶，藉由「光」讓建築與人之間共譜出一段雋永的協奏曲。當天更會邀請優人神鼓帶來《光明海島》演出。

點亮十三層－點燈儀式
日期：2019年9月13日
時間：19:00-19:30 點亮十三層儀式、19:30-20:40 優人神鼓《光明海島》演出
地點：新北市瑞芳區水湳洞停車場
粉專：中華文化總會

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關鍵字：點亮十三層,十三層遺址,新北市旅遊,中華文化總會,台電

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