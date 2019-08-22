無照國道狂飆釀3死「3歲童拋飛亡」　駕駛過失致死判1年2月

▲李姓男子無照上國道狂飆，造成車上3人不幸喪生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名李姓男子（23歲），在2018年12月時，無照駕駛小客車在國道上狂飆，結果失控撞上內側護欄後，又追撞小貨車，造成車上3人死亡，包括1名年僅3歲的女童被拋飛車外，苗栗地方法院依過失致死罪，判處李男1年2個月徒刑。

李男在2018年12月9日凌晨3時許，車上載著友人從台中要返回苗栗的路上，無照在國道上以時速143公里的速度狂飆，在北上138.9公里處時，要超越行駛中線的小貨車，不慎失控打滑撞上中央分隔島護欄後，彈回中線又被小貨車攔腰撞上，導致車上江姓、陳姓、周姓、徐姓等4名未滿20歲的少年，與其中坐在左後座由陳姓少年抱著友人向姓少女的3歲女兒，共3人死亡。

其中坐在副駕駛座上的江姓少年，因未繫安全帶，與後座被抱著的女童雙雙被拋飛出車外，當場死亡，另一名徐姓少年送醫後也因為傷重宣告不治。

▲女童母親得知此噩耗，傷心欲絕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗地方法院法官認為，李男已成年，明知未考領有汽車駕駛執照，竟駕駛自用小客車上路，致生重大交通事故，造成3人死亡，且3名被害人年紀尚輕，本件車禍肇事直接剝奪被害人等之生命權，對於被害人家庭乃至於國家社會的損失已無從回復，更對被害人家屬造成無可彌補之創傷。

法官表示，李男過失程度甚重，另參酌江姓、徐姓少年當時均未繫用安全帶，女童之母將其女交由陳姓少年徒手抱住，也未讓其乘坐幼童用座椅之情節，及李男犯後坦承犯行之態度、家庭、收入等情狀，迄未賠償被害人家屬等人及告訴人所受損害，依過失致死罪，量處1年2個月徒刑。