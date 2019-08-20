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日本潮牌FR2慘遭山寨還舉行發佈會　主理人怒發IG澄清、憤慨譴責

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、@vanquishceo

還記得今年年中鬧得沸沸揚揚的山寨版Supreme 「Supreme Italia」嗎？雖然仿冒商一度開展店鋪甚至造成排隊人潮，但最後仍是以失敗收場、撤掉商標。不過這些仿冒商永遠學不乖，如今又有一品牌Fxxking Rabbits（＃FR2）慘遭山寨版商家冒用名號，在上海舉行發佈會，還預計在上海和無錫開設兩間冒牌店鋪。

▲上海出現冒牌FR2。（圖／翻攝自FR2 IG）

Fxxking Rabbits主理人石川涼本身是一名攝影師，以拍攝女性身體的作品得到關注，後來更在2014 年時創立了潮流品牌Fxxking Rabbits，品牌的招牌形象正是兩隻兔子，設計上時常採用情色概念，非常特別，也是爆紅的原因之一。

▲上海出現冒牌FR2。（圖／翻攝自FR2 IG）

如今，竟出現了假冒商想利用＃FR2的名聲撈一杯羹，原來今年6月底時，上海舉辦了一場以Fxxking Rabbits為名的時尚發佈會，是由「上海奢璞韻服飾有限公司」所主導，但是這家公司與石川涼主理的＃FR2一點關係都沒有，該公司擅自使用正版＃FR2拍攝的廣告以及代言人畫面，在完全沒經過同意的情況下直接開始宣傳活動。

消息更指出，這次在上海的發佈會獲得了100億日圓的訂單，也就表示將有不知情的民眾們被騙走總共100億日圓，而且如果不即時阻止，未來還有更多喜愛＃FR2的朋友們受騙，這是身為一個品牌主理人最不樂見的！

▲上海出現冒牌FR2。（圖／翻攝自FR2 IG）

▲上海出現冒牌FR2。（圖／翻攝自FR2 IG）

官方Fxxking Rabbits 在Instagram上分別PO出了中、日、英語三種語言的嚴正聲明，激動表示他們的氣憤，強烈澄清日前的上海發佈會與預計即將展開的上海店、無錫店，都不是正版官方的，而是假冒商完完全全照抄，想從中獲利的山寨版店家，希望熱愛潮流的大家能一同抵制，預防更多人受騙，更強調將採取法律手段與仿冒商鬥爭到底！

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關鍵字：仿冒,山寨,假冒,＃FR2,Fxxking Rabbits,石川涼

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