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批臉書推特刪「挺送中」帳號　環時：赤裸裸的意識形態行動

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▲▼ 臉書,FACEBOOK,臉書LOGO。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書LOGO。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對推特和臉書日前以「帳號散播關於香港示威的虛假訊息，而且由中國官方主導」為由，接連宣佈封鎖平台上的帳號，《環球時報》20日社評指出，美國的社交網站可以公然歧視「政治不正確」的言論，直至對它們給予消聲處理，並將推特和臉書此舉形容為「赤裸裸的意識形態行動。」

社評寫道，臉書列舉的一個被封帳號，則包含了一個批評香港示威者是「不敢露臉的蟑螂」的貼文，推特給出了散佈假訊息的例子中，被封帳號分享了香港示威者衝擊立法會的照片，並且寫道，「這些衝擊立法會的示威者是瘋了還是他們被壞人指使才這麼做？這是完全暴力的行為，而香港不需要這樣激進的人。請馬上滾出香港！」

社評質疑，「上述兩個例子觸犯了美國的哪條法律了呢？」它們只是在價值取向上和香港示威者是對立的，「推特和臉書的行為是否意味著它們只保護支持示威的激烈言論，而要剝奪反對示威者的言論權利呢？」

社評直言，尤其值得指出的是，推特臉書明顯違背美國法律的做法，並沒有在美國主流輿論中引起反彈，美國媒體對此事的態度是由他們的政治立場決定的，而不是來自他們對美國法律的忠誠，「政治態度足以擊穿美國法律和規則的屏障」，在美國社會掛在嘴邊，且引以為傲的言論自由方面，真實情形就是這樣。

文章表示，推特臉書宣稱被封帳號都是中國政府操控的，但它們並沒有給出所宣稱的「可靠證據」，西方的政治和輿論精英們何以能夠一邊製造「政治正確」的強迫性，一邊毫不臉紅地侈談他們那裡的「言論自由」，「這是值得掰開揉碎了好好說一說的。」

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關鍵字：臉書,推特,facebook,twitter

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