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Facebook要聘真人記者　協助演算法確保選出好新聞

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▲臉書,Facebook。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書將雇用真人記者策劃「News Tab」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

根據《紐約時報》報導，臉書一直以來都靠演算法為用戶選擇所看見的新聞，如今，臉書宣布將雇用真人記者與編輯，提供用戶更高品質且正確客觀的新聞內容。

臉書表示，聘請的編採團隊將負責策劃突發新聞和頭條新聞，至於每天新聞發佈的優先次序，仍然會透過演算法來選出，不過，也會透過專業新聞編譯團隊來確保挑選新聞的品質。

臉書目前正在開發新聞標籤（News Tab），預計今年秋天推出，希望提供用戶值得信賴的新聞。臉書表示，它將關注用戶追蹤的頁面、訂閱的內容以及與新聞的互動性，來決定該在新聞標籤中呈現甚麼類型的文章。

Facebook新聞合作主管布朗（Campbell Brown）說：「籌劃News Tab的目的是為用戶提供個性化、高度相關的新聞焦點。對於這項服務的頭條新聞（Top News）部分，我們將召集一小群資深記者，以確保選出的頭條新聞是適當的。」

新聞標籤，代表臉書致力解決新聞策劃和打擊假新聞。自從2016年俄羅政府被指干預美國總統大選以來，臉書不斷被質疑是散佈不實訊息的平台。

臉書並不是唯一靠專業人士來策劃用戶看到新聞的科技公司。Apple也組建了一個由前記者組成的團隊，以幫助選擇Apple News中出現的一些故事，而LinkedIn也聘請了編輯來策劃網站上的內容。

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關鍵字：Facebook,臉書,新聞標籤,News Tab

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