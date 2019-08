吳釗燮挺臉書、推特刪除假訊息帳號　「台灣民主不容挑戰」

▲吳釗燮透過外交部推特發文力挺臉書、推特刪除大陸假訊息帳號。(圖/翻攝推特)



記者蔡文鈴/綜合報導

兩大社群媒體龍頭臉書、推特19日雙雙發聲明表示,刪除受大陸官方控制疑似散播假訊息的帳號及粉絲專頁。對此,我國外交部部長吳釗燮在推特上發文大讚臉書、推特的舉動,並強調「台灣民主不容挑戰」。

吳釗燮透過外交部推特表示,讚賞推特和臉書,反對大陸透過假訊息在香港反送中事件,對民主力量精心策劃的攻擊,也期待,臉書和推特制裁大陸行為的「戰爭」,可以擴大到被破壞民主的世界各地,特別是台灣民主不容挑戰。

推特指出,已經刪除936個帳號,這些帳號皆起源於大陸,「故意且針對性地試圖替香港製造更多政治紛爭,包含詆毀當地抗議行動的合法性以及政治立場」、「根據我們的深入調查,顯示這是有國家協調與支持的行動,具體來說,我們認為這群帳戶的目的是要散播香港示威的相關訊息」。

臉書也指出,已經刪除了7個粉絲專頁、3個社團以及5個帳號,這些都屬於由大陸掌控的一個小型網路,目標是針對香港的示威行動,「我們將持續搜查並停止這類的行為,因為我們不希望臉書的服務被用來操縱人群」。

外交部推特發文全文如下:

I applaud the action taken by @Twitter & @facebook against state-orchestrated attacks on pro-democracy forces in #HongKong. Greatly look forward to seeing the battle broadened to those undermining democracy in general, #Taiwan’s in particular. JW

