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吳釗燮挺臉書、推特刪除假訊息帳號　「台灣民主不容挑戰」

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▲▼吳釗燮透過外交部推特發文力挺臉書、推特刪除大陸假訊息帳號。（圖／翻攝推特）

▲吳釗燮透過外交部推特發文力挺臉書、推特刪除大陸假訊息帳號。（圖／翻攝推特）

記者蔡文鈴／綜合報導

兩大社群媒體龍頭臉書、推特19日雙雙發聲明表示，刪除受大陸官方控制疑似散播假訊息的帳號及粉絲專頁。對此，我國外交部部長吳釗燮在推特上發文大讚臉書、推特的舉動，並強調「台灣民主不容挑戰」。

吳釗燮透過外交部推特表示，讚賞推特和臉書，反對大陸透過假訊息在香港反送中事件，對民主力量精心策劃的攻擊，也期待，臉書和推特制裁大陸行為的「戰爭」，可以擴大到被破壞民主的世界各地，特別是台灣民主不容挑戰。

推特指出，已經刪除936個帳號，這些帳號皆起源於大陸，「故意且針對性地試圖替香港製造更多政治紛爭，包含詆毀當地抗議行動的合法性以及政治立場」、「根據我們的深入調查，顯示這是有國家協調與支持的行動，具體來說，我們認為這群帳戶的目的是要散播香港示威的相關訊息」。

臉書也指出，已經刪除了7個粉絲專頁、3個社團以及5個帳號，這些都屬於由大陸掌控的一個小型網路，目標是針對香港的示威行動，「我們將持續搜查並停止這類的行為，因為我們不希望臉書的服務被用來操縱人群」。

外交部推特發文全文如下：

I applaud the action taken by @Twitter & @facebook against state-orchestrated attacks on pro-democracy forces in #HongKong. Greatly look forward to seeing the battle broadened to those undermining democracy in general, #Taiwan’s in particular. JW

▲▼立法院外交委員會 外交部長吳釗燮列席備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：吳釗燮,臉書,推特

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