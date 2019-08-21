外幣保單上半年保費衰退2成　保險局點出3大退燒關鍵

▲根據統計，今年上半年外幣保單新契約保費收入為2,871.24億元，較去年同期衰退20%。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單今年以來持續退燒！金管會公布今年前6月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為2,871.24億元，較去年同期衰退20%；保險局對此表示，主要是受到基期較高、資本市場波動大、新台幣及人民幣兌美元持續貶值等3大原因影響，使得投資人保持保守觀望的態度。

根據金管會保險局統計，2019年上半年外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣2,871.24億元，較去年同期衰退20%，其中投資型保險折合約新台幣858.02億元、占比30%，傳統型保險折合約新台幣2,013.22億元、占比70%。

今年以來保單銷售持續呈現衰退態勢，金管會保險局副局長張玉輝分析，業績消長因素很多，但與業者進行了解後，主要有3原因所致，首先是去年上半年銷售成績相當好，保單銷售量大，因此基期較高，其次為去年第4季受貿易戰等因素影響，資本市場波動大，保戶對外幣投資型保單抱持保守態度，最後是新台幣、人民幣兌美元貶值較快，降低民眾的投保意願。

觀察美元保險商品表現，截至今年6月底，新契約保單保費收入79.91億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為18.2億美元，較去年同期衰退49%；至於傳統型則來到61.71億美元，年減8%。

至於澳幣保單部分，今年前6月澳幣保單新契約保費收入為6.14億澳元，其中投資型新契約保費收入2.09億澳元，較去年同期大幅減少40%；至於傳統型則來到4.05億美元，較去年同期成長10%；張玉輝表示，澳幣保單衰退可能與澳洲降息有關，且降息對於投資型保單影響較大，必須承受一定風險，使得保戶較為觀望。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前6月是33.84億人民幣，其中投資型前6月新契約保費收入31.98億人民幣，年減33%；傳統型則為1.86億人民幣，較去年同期衰退4%；張玉輝指出，人民幣保單銷售減少，推敲是受到人民幣近期貶值所致。