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抓起來！全台唯一寶可夢落腳新北　10月3日起連辦4天「完全免費」

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▲▼活動主視覺。新北寶可夢活動。（圖／Niantic提供）

▲活動主視覺。（圖／Niantic提供，下同）

記者袁茵／新北報導

風靡國際的知名手遊「Pokémon GO」確定與新北市政府合作，將從10月3日至10月6日，一連4天在新北大都會公園（New Taipei Metropolitan Park）舉行今年全台唯一一場的「Pokémon GO Safari Zone」！活動期間內，歡迎全世界訓練家來到新北，屆時除全市旅宿、伴手禮業者同步推出住宿和產品優惠外，訓練家們更有機會捕捉到在台灣難得一見的寶可夢，萬勿錯過！

活動期間內每日上午10點至下午5點，主會場新北大都會公園不只會出現各種可愛的寶可夢，超高人氣的皮卡丘也會來到現場表演並舉辦見面會。更特別的是，除了主會場之外，新北市政府選定的深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布、三重空軍一村、中和烘爐地等新北市60處人氣景點也將會出現難得一見的寶可夢，包括飛天螳螂、三蜜蜂及其他水屬性、草屬性及蟲屬性的寶可夢，請訓練家們務必要備好行動電源，在捕捉寶可夢的同時把新北市的人氣景點走透透！

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▲▼活動主視覺。新北寶可夢活動。（圖／Niantic提供）

活動主會場「新北大都會公園」面積超過50公頃，可容納數萬人同時進行活動。園內具備各項休閒設施，讓各位可以在廣大的腹地中悠閒地遊玩「Pokémon GO Safari Zone」。此外，新北大都會公園附近交通方便，歡迎各位搭乘捷運、公車等大眾運輸交通工具前往會場。

新北市政府觀光旅遊局長張其強表示，新北市政府致力於城市觀光推廣，這次結合全球高人氣的「Pokémon GO」，希望能藉此機會讓國內外遊客以步行方式，領略遊覽新北市多元的在地觀光特色。同時，這也是新北大都會公園首次舉辦的國際級大型活動，寶可夢訓練家們絕對可以在這寬敞的主會場玩得開心又過癮！主辦單位預估這四天的活動將吸引新北市轄內外，鄰近台北、基隆、宜蘭、桃園地區以及來自國內外的訓練家踴躍參與！

主會場的交通非常便捷，除了有多條路線的市區公車行經新北大都會公園周邊，搭乘台北捷運中和新蘆線或桃園機場捷運線至三重站，即可直達主會場。中南部的玩家們可搭乘高鐵或台鐵至台北車站，轉乘台北捷運或市區公車；來自國外的訓練家，則可選擇從桃園機場搭乘機場捷運，或是從松山機場搭乘台北捷運前往會場。

「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動資訊
主會場地點：新北市三重區「新北大都會公園」。（臺北捷運三重站1號出口，或桃園機場捷運線1A出口）
日期：108年10月3日（四）至10月6日（日）
時間：上午10點到下午5點
本次活動毋需事前購票，完全免費。

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關鍵字：寶可夢,Pokémon GO,Pokémon GO Safari Zone

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