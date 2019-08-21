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爸爸送「18歲成年禮」轉大人！　他含淚回贈：2年了…連包裝都沒拆

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▲▼爸爸送的生日裡放2年也沒用到。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲爸爸送的生日禮物放2年也沒用到。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

一名傅姓男網友表示，他18歲生日時收到爸爸特別的生日禮物，不過2年來，他始終沒有機會將這禮物派上用場，連包裝都還很完整，完全沒有拆封過的痕跡，「爸，對不起，我一個都沒用…」原來他當年收到的成年禮是一盒全新保險套，但遲遲沒遇到合適的對象，所以也沒機會使用，於是他打算在這周爸爸生日時，當作禮物回贈給對方。

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請繼續往下閱讀...

傅姓網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，他最近整理房間時，突然翻到爸爸2年前送他的生日禮物，這盒保險套裡面有6個，但他1個都沒用到，連包裝都沒有拆開，莫名鼻酸的同時，他也不想浪費了爸爸的心意，便決定「我會在這禮拜五你生日的時候，把它做成氣球送你的，對不起！」

▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO這2年來沒遇到對象，所以禮物都派不上用場。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文末他還崩潰表示，不懂爸爸到底送他保險套做什麼，他又沒有對象，「我就只會自己來而已啊，自己來又用不到這個，莫名其妙！」PO文一出，不少網友虧他「戴著自己來不要浪費」「應該乾掉了」「應該過保固期限了 ，請勿使用，免得鬧出人命」「爸爸是要跟你說，是時候出去闖闖了，不能一直靠自己」「爸爸也用不到，所以給你，沒想到父子同心。」

還有人開玩笑說，「爸爸的生日願望應該是希望你用掉」，原PO則無奈回應，「這樣他可能又要失望了」。不過，雖然保險套可能已經過期無法使用，但網友建議他可以放在錢包裡，據傳有招財作用，「放一個在錢包裡，聽說可以招財。」

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關鍵字：保險套,生日禮物,單身

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