單身婚育租金補貼9/2上路　徐國勇：讓下一代生活更好

▲徐國勇表示，政府有信心讓年輕人「敢婚、願生、樂養」。（圖／內政部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

單身婚育租金補貼9月2日起將開放申請。內政部長徐國勇表示，政府現行推動的租金補貼、社會住宅等政策，對年輕人結婚、生育率都有所幫助，政府有信心讓年輕人「敢婚、願生、樂養」，讓下一代能生活得更好。

單身婚育租金補貼將開放申請，內政部營建署15日特別邀集中央與地方人員舉辦研習營，徐國勇也到場，特地為地方第一線夥伴加油打氣。徐國勇表示，內政部統計發現，社會住宅住戶的結婚率為全國的1.6倍；出生率為全國的1.8倍，由此可見，讓年輕家庭住得更安穩，對於提升結婚率、生育率有一定的幫助。

內政部指出，這次透過專案、全國性以及放寬所得標準等3大原則，協助單身青年以及婚育家庭減輕租屋負擔，這次補助對象共有2萬4,000戶，包含20至40歲的單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，透過這次的研習營，加強與地方業務交流，凝聚共識，與地方持續攜手合作，齊力解決少子女化國安問題，讓青年敢婚、願生、樂養。

單身婚育租金補貼將於今年9月2日至27日受理申請，相關資訊可至內政部營建署網站(http://www.cpami.gov.tw/ )首頁右側「單身及婚育租金補貼專區」查詢，或洽詢(02)7709-8801諮詢專線。