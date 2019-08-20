創新產品提升醫療照護品質　奇美醫3D列印團隊再獲大獎

▲奇美醫學中心「創新醫療3D列印團隊」，在「2019綠點子發明暨設計競賽」獲兩鈦金、三金、二銀殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心與南台科技大學電機工程系生醫組教授陳培展、諮詢顧問翁瑞侑等人，組成「創新醫療3D列印團隊」，在「2019綠點子發明暨設計競賽」獲兩鈦金、三金、二銀殊榮！

奇美醫學中心教師培育發展中心主任郭進榮指出，奇美醫學中心本著生產教具輔助教學、產出臨床照護用品以提升醫療品質，在院長邱仲慶及教學副院長王志中的支持下，於2016年10月成立3D列印研究室，並與南台科技大學電機工程系生醫組教授陳培展、諮詢顧問翁瑞侑等人，組成「創新醫療3D列印團隊」

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「2019綠點子發明暨設計競賽」，由行政院科技部指導，國際發明學會、嘉南藥理大學、中華創意創新發展協會，以及國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、台灣數位軟體設計學會等共同主辦，吸引來自美國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、韓國、印度及我國共110隊參加，其中設計類20隊、發明類社會組65隊及青少組25隊，大會評審團則由14位國際知名的大學教授組成，目的是希望提升我國產業技術，擴大產學合作，並鼓勵優秀人才積極投入創新研發工作。這場比賽奇美醫學中心共組了七個團隊參賽-有如意滾筒、集器、氣墊式窩巢、保暖衣、輔助計數型集針盒、氧氣集氣、球型手套。

住院病人常因病情需要，由醫護人員置入許多管路，而這些管路因放置的位置、目的不同，而有不同的功能，重要的是這些管路不可混用，否則原本用來維繫病人生命的重要設備，反而可能危害生命，奇美醫學中心運用3D列印科技，打造出首見的管線「集器」，除了收整的功能外，更重要的是可一眼辨識，遇到狀況，有效爭取黃金急救時間，改善用藥、病人的安全，此創新產品獲設計競賽鈦金獎。

另，骨科病房護理師設計的如意滾筒，可經由簡單的徒手拆裝，切替為滾壓及按摩的功能，成為一物三用的可拆式滾動按摩裝置，用於換人工髖或膝關節者，在病人自己舒適滾動或按摩腿部的同時，能減輕腿部腫脹僵硬、早日恢復膝關節彎度，此創新產品榮獲發明類社會組鈦金獎。

為減少早產兒皮膚受壓及傷害，並提供早產兒支持性與舒適性的生長環境，促進發展與自我統整，團隊巧思創新設計出「嬰幼兒氣墊式窩巢氣墊床」，具充氣後舒適安全，躺臥時兼具減壓、舒適透氣又能保暖的包圍效果，未充氣時方便摺疊收納。這項貼心新作品榮獲「2018台灣創新技術博覽會發明競賽」銀牌獎、「2019年綠點子設計類競賽」金牌獎。

保護病人免受傷害及協助臨床治療，設計『球型手套』，掌心設計充氣式球體宛如手握軟球，誘發刺激病人手部運動，減少手指末梢的腫脹維持前臂肌力，降低因約束導致手部合併症，手指上方運用可掀式網狀透氣布，亦減少護理師臨床照護上的護理工時，這項貼心設計榮獲發明類社會組競賽金牌獎。

為了提供病人氧氣需求，需適時調整氧療設備，人員常往返治療室、更換設備，耗時約6-7分鐘，且因多種設備而使環境雜亂，所以創作『氧氣集氣』：將不同濃度氧氣面罩接頭及其他氧療設備串聯在一起，以降低重複做工，減少護理時數，增加環境整潔度，提高工作人員滿意度，這項設計榮獲發明類社會組競賽金牌獎。

體溫穩定對早產兒極重要，現行早產兒會以不透氣、無吸水之聚乙烯袋來保暖，為提供舒適之「保暖衣」，團隊發想源自斗篷，以開天窗方式露出胸腹部，方便觀察呼吸及執行臍導管放置，使用雙向拉鍊，於執行處置時僅暴露治療肢體，減少體溫喪失，並使用充氣式且透氣布料增進舒適性，此設計榮獲設計競賽銀牌獎。

中醫針灸療法為世界衛生組織所認定，針灸處置照護過程中，以遺漏針的發生率最高，有鑑於此，3D列印團隊創新研發「計數輔助型集針盒」用以提升並增進取針之正確性及快速性，使病患能得到有效且安全的醫療照護品質。此創新產品獲設計競賽銀牌獎。

奇美醫學中心教師培育發展中心主任郭進榮表示：科技始終來自人性，創意發明也源自於民眾的需求，奇美醫學中心「創新醫療3D列印團隊」目前成員約約60位，樂於匯聚專長與發想，齊心力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，共同為群眾健康貢獻團隊之力。