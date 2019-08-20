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台新創挺進國際　成推動分散式帳本、區塊鏈生態系發展成員之一

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲區塊鏈技術遭炒作？挪威銀行家：不見得所有企業都需要（圖／翻攝 TechCrunch）

▲台灣新創軟實力近年來屢屢受到國際肯定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然台灣過去一直以硬體技術見長，不過近年來軟體實力也逐漸趕上了國際發展，並屢屢受到外界肯定；「區塊鏈即服務」軟體新創公司BiiLabs就宣布加入國際可信區塊鏈應用協會（INATBA），成為推動分散式帳本技術（DLT）和區塊鏈生態系發展的重要成員之一。

據了解，INATBA是匯集了業界大型企業、中小企業和新創公司、政府單位決策者、國際產業組織、政策法規監管機構、民間團體及國際標準制定機構，齊力扶植DLT和區塊鏈成為多個應用領域的主流技術，並積極擴大其市場規模。

BiiLabs執行長暨共同創辦人朱宜振表示，BiiLabs十分榮幸成為 INATBA 的會員，並致力於在能源、政策治理和身份識別等多個工作小組中發揮積極作用。透過INATBA，BiiLabs希望協助推動全球DLT和區塊鏈的技術進程與商業應用；並將支援技術開發手冊、技術規範和標準協定的開發，強化可信、可追溯且以人為本的數位服務，並參與開放、透明和具包容性的國際合作。

INATBA董事Maike Gericke表示，非常歡迎BiiLabs加入INATBA 協會，為DLT及區塊鏈技術的活動上帶來全球的視野。為了完全釋放DLT與區塊鏈用於企業、公共部門和整個社會的顛覆性潛能、並利用其優勢，協會的目標是建立一個促進公私部門合作、監管、法律制定並確保系統完整性及透明性的框架。

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關鍵字：國際可信區塊鏈應用協會,分散式帳本,區塊鏈

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