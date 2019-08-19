瘋電影／城市獵人　法國版的最好笑

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部寫給城市獵人時代的電影，所有當年的粉絲所聽的歌曲音樂，和劇中所安排的逗趣橋段，甚至向阿湯哥致敬的音樂插曲等等，全都是有感的喜感設計，而其中有好幾段都是會讓人笑出聲音的爆笑安排，就是一部很久沒看過的商業喜劇片，劇情設計流暢，過程有許多搞笑。

日本的城市獵人是比較帥，但是法國的別有一番白癡感，因為愛情香水感染，使得他愛上了一個不可能愛上的人，從這個笑點出發，而過程中有許多因為濫用愛情香水所得到的好處，也使許多不可能不斷發生而搞笑，這也非常諷刺愛情本身所存在的不可思議，像是一種失心瘋，很不錯的設計，可惜沒請到蘇菲瑪索來飾演其中一個重要腳色。

放鬆休閒搞笑娛樂片，男主角自編自導自演算是一部還不錯看的商業片。

片 名：城市獵人

英文名稱：City Hunter

類 型：喜劇

上映日期：2019-05-24

片 長：01時31分

導 演：菲力普拉紹(Philippe Lacheau)

演 員：艾蘿緹方汀(Élodie Fontan) 、 塔瑞克布達里(Tarek Boudali)、 朱利安阿魯緹(Julien Arruti) 、迪帝爾柏東(Didier Bourdon) 、菲力普拉紹(Philippe Lacheau)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱



孟波（菲力普拉紹 飾）是人稱「城市獵人」的私家偵探，他集幽默、正義、好色於一身，擅長處理五花八門的棘手任務，深受委託人信賴。

某天一名神祕委託人交付一項危險任務，要他保護神奇的愛情靈藥「邱比特香水」，此款香水會讓人性慾大開、如狼似虎，本身就「色膽鮑天」的孟波天不怕地不怕，決定接受委託，誰知香水卻被有心人士偷走，孟波必須在時限之內找回香水，否則天下將會「性事」大亂……。

▲中了愛情香水毒的流浪漢。

▲妙香千方百計想讓孟波愛上自己。

▲法國的海老怪比較帥。



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