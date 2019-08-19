　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／城市獵人　法國版的最好笑

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼城市獵人。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是一部寫給城市獵人時代的電影，所有當年的粉絲所聽的歌曲音樂，和劇中所安排的逗趣橋段，甚至向阿湯哥致敬的音樂插曲等等，全都是有感的喜感設計，而其中有好幾段都是會讓人笑出聲音的爆笑安排，就是一部很久沒看過的商業喜劇片，劇情設計流暢，過程有許多搞笑。

日本的城市獵人是比較帥，但是法國的別有一番白癡感，因為愛情香水感染，使得他愛上了一個不可能愛上的人，從這個笑點出發，而過程中有許多因為濫用愛情香水所得到的好處，也使許多不可能不斷發生而搞笑，這也非常諷刺愛情本身所存在的不可思議，像是一種失心瘋，很不錯的設計，可惜沒請到蘇菲瑪索來飾演其中一個重要腳色。

放鬆休閒搞笑娛樂片，男主角自編自導自演算是一部還不錯看的商業片。

片　　名：城市獵人
英文名稱：City Hunter
類　　型：喜劇
上映日期：2019-05-24
片　　長：01時31分
導　　演：菲力普拉紹(Philippe Lacheau)
演　　員：艾蘿緹方汀(Élodie Fontan) 、 塔瑞克布達里(Tarek Boudali)、 朱利安阿魯緹(Julien Arruti) 、迪帝爾柏東(Didier Bourdon) 、菲力普拉紹(Philippe Lacheau)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱


孟波（菲力普拉紹 飾）是人稱「城市獵人」的私家偵探，他集幽默、正義、好色於一身，擅長處理五花八門的棘手任務，深受委託人信賴。

某天一名神祕委託人交付一項危險任務，要他保護神奇的愛情靈藥「邱比特香水」，此款香水會讓人性慾大開、如狼似虎，本身就「色膽鮑天」的孟波天不怕地不怕，決定接受委託，誰知香水卻被有心人士偷走，孟波必須在時限之內找回香水，否則天下將會「性事」大亂……。

▲▼城市獵人。（圖／imdb）

▲中了愛情香水毒的流浪漢。

▲▼城市獵人。（圖／imdb）

▲妙香千方百計想讓孟波愛上自己。

▲▼城市獵人。（圖／imdb）

▲法國的海老怪比較帥。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
麻衣嫁豪門委屈大哭！王泉仁「2年沒見過親生兒子」爆內幕
贈孫116萬土地只換到6000元扶養費　阿公討地慘輸：忘記叫
Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口和不倫夫最新關係！網幫QQ

關鍵字：瘋電影,城市獵人,賴賴,艾蘿緹方汀(Élodie Fontan),塔瑞克布達里(Tarek Boudali),朱利安阿魯緹(Julien Arruti)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／城市獵人　法國版的最好笑

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

瘋電影／城市獵人　法國版的最好笑

不塑潮！竹北光明商圈　「杯子租借」與你一起愛地球

哈波眼前突然「一片黑」　生涯首次「中暑」提前退場

新台幣今開盤升值0.2分　以31.364元兌1美元開出

志祺七七／「有愛無性」可能嗎？　無性戀者的感情追尋之路！

台股波動減緩...開盤小漲29點　以10,449點開出

樹懶的日常生活好．慢．呀！回個LINE要二個月　逗翻網友：等到懷疑人生

吳敦義盼一週內會面　郭台銘行程滿檔：看不出來有時間

一中街「野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光

影／再撐一下就有光！港人台大「連儂牆 」淚謝台灣相挺　

錄音檔曝光！高雄15歲男慘被好友爸脫褲「前後猥褻」　逃家18天患創傷症候群

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

名家熱門新聞

法國版的最好笑

愛情如果有人提前缺席

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

落健生髮水的效果及風險

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

10道你非吃不可的蝦料理(上)

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

吉祥月 佛樂雅樂歌仔戲鼓..

釐清媽咪產後9大症狀

阿榮／MegaDownload..

更多熱門

相關新聞

不要為人渣毀掉自己一生

英勳（宋詩曦飾演）的妻子慘遭謀殺，他最好的朋友俊成（吳珉錫飾演）成為頭號嫌犯。俊成的妻子多燕（裕善飾演）堅信丈夫並非兇手，希望英勳能在上訴時為丈夫作證。英勳答應了多燕，但要求她協助一同追查真相。

原來老鷹笨笨的

愛情如果有人提前缺席

不明就裡妄下斷語混淆視聽

都市叢林一樣複雜

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

北北基12縣市大雨特報　全台連下2天防致災降雨

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面