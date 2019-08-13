瘋電影／乘浪之約　愛情如果有人提前缺席

文／賴賴

瘋言瘋語：

少女漫畫的視覺感，非常清新夏意，陽光海水在電影畫面中，顯得朝氣勃勃，適合喜歡少女漫畫的觀眾，而劇情節奏掌握流暢，整部電影看下來是不累的，只不過過程中有些許悲情，看完電影心酸酸的。

愛情的美好在於青春的義無反顧，以水出發加上消防隊員的安排，是聰明的人物設定，看完電影強烈感覺消防隊員的工作好危險呀，以後經過消防隊或看到消防車會起恭敬心，電影好看，再美好的愛情故事，都需要兩個人才能完成，要好好珍惜身邊的愛人。

懷念的青春味，咖啡、衝浪、愛情、花，還有最喜歡的海豚，超喜歡這片的視覺安排，看完想去海邊游泳。

片 名：乘浪之約

英文名稱：Ride Your Wave

類 型：動畫

上映日期：2019-08-09

片 長：01時36分

導 演：湯淺政明

演 員：片寄涼太 、 川榮李奈 、 伊藤健太郎 、 松本穂香

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱



雛子是個在海浪上什麼都不怕的女孩，卻對自己的未來缺乏自信。在某次火災引發的騷動中，偶然邂逅了消防員港，並與他墜入愛河。



然而港卻在救援溺水泳客時，喪命於大海之中。某天，當雛子哼唱著回憶中的歌曲時，港卻在水中現身了。與逝去的港再次相會，雛子十分開心，然而引發奇蹟的兩人，戀情究竟會走向何方？

▲喜愛衝浪的女主搬到海邊迷路。

▲熱戀兩人練衝浪。

▲消防員男友因公殉職，只能在水中出現。



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