瘋電影／乘浪之約　愛情如果有人提前缺席

瘋言瘋語：
少女漫畫的視覺感，非常清新夏意，陽光海水在電影畫面中，顯得朝氣勃勃，適合喜歡少女漫畫的觀眾，而劇情節奏掌握流暢，整部電影看下來是不累的，只不過過程中有些許悲情，看完電影心酸酸的。
愛情的美好在於青春的義無反顧，以水出發加上消防隊員的安排，是聰明的人物設定，看完電影強烈感覺消防隊員的工作好危險呀，以後經過消防隊或看到消防車會起恭敬心，電影好看，再美好的愛情故事，都需要兩個人才能完成，要好好珍惜身邊的愛人。
懷念的青春味，咖啡、衝浪、愛情、花，還有最喜歡的海豚，超喜歡這片的視覺安排，看完想去海邊游泳。
片 名：乘浪之約
英文名稱：Ride Your Wave
類 型：動畫
上映日期：2019-08-09
片 長：01時36分
導 演：湯淺政明
演 員：片寄涼太 、 川榮李奈 、 伊藤健太郎 、 松本穂香
國 家：日本
語 言：日語
發行公司：台北双喜電影
劇情大綱
雛子是個在海浪上什麼都不怕的女孩，卻對自己的未來缺乏自信。在某次火災引發的騷動中，偶然邂逅了消防員港，並與他墜入愛河。
然而港卻在救援溺水泳客時，喪命於大海之中。某天，當雛子哼唱著回憶中的歌曲時，港卻在水中現身了。與逝去的港再次相會，雛子十分開心，然而引發奇蹟的兩人，戀情究竟會走向何方？
▲喜愛衝浪的女主搬到海邊迷路。
▲熱戀兩人練衝浪。
▲消防員男友因公殉職，只能在水中出現。
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