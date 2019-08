瘋電影／朵拉與失落的黃金城　都市叢林一樣複雜

文/賴賴

瘋言瘋語:

雖然朵拉是知名的兒童卡通,不過電影屬於小學生以上程度的兒童電影,電影流暢好看,視覺豐富叢林質感加上電腦特效,一百分的娛樂價值,而故事言之有物,尤其以城市兒童觀賞更有如沐春風的清新健康感。

就兒童電影而言,這部片是非常能夠滿足兒童視覺冒險慾望,而劇情內容也有驚喜,雖然有許多BUG,以卡通角度的劇本,節奏緊湊,不失一部大人小孩皆可開心放鬆的佳作,穿插了動畫的小橋段,很有創意,小朋友驚呼連連。

偏向少年讀物體質的電影,最大賣點仍是叢林裡的失落黃金城,還有顧黃金城的士兵。小一的外甥女看完說很好看。

片 名:朵拉與失落的黃金城

英文名稱:Dora and the Lost City of Gold

類 型:冒險

上映日期:2019-08-09

片 長:01時42分

導演:詹姆斯波賓(James Bobin)

演員:伊莎貝拉莫娜(Isabela Moner) 、班尼西歐迪特洛(Benicio Del Toro) 、麥可潘納(Michael Peña) 、 丹尼特瑞歐(Danny Trejo) 、 伊娃朗格莉雅(Eva Longoria)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:派拉蒙



劇情大綱

她一生中大部分時間都在和父母一起探索叢林,卻沒有什麼能讓朵拉(伊莎貝拉莫娜 飾)為她最危險的冒險 - 高中生活做準備。

身為探險家,朵拉將帶領著布茲(她最好的朋友,一隻猴子),迪亞哥(傑佛瑞華伯格 飾),一個神秘的叢林居民(歐亨尼奧德伯茲 飾),還有一群青少年共同參與一場真人實景的冒險旅程。拯救她父母親(麥可潘納和伊娃朗格莉亞 飾)的同時,還要解開失落的黃金城的謎團。

▲從小在叢林裡長大,和考古教授父母學了一身探險功夫。

▲卻對城市一無所知,也不懂基本的社交美腳。

▲來到黃金城,希望能找到救父母的寶藏。



