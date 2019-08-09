瘋電影／朵拉與失落的黃金城　都市叢林一樣複雜

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然朵拉是知名的兒童卡通，不過電影屬於小學生以上程度的兒童電影，電影流暢好看，視覺豐富叢林質感加上電腦特效，一百分的娛樂價值，而故事言之有物，尤其以城市兒童觀賞更有如沐春風的清新健康感。

就兒童電影而言，這部片是非常能夠滿足兒童視覺冒險慾望，而劇情內容也有驚喜，雖然有許多BUG，以卡通角度的劇本，節奏緊湊，不失一部大人小孩皆可開心放鬆的佳作，穿插了動畫的小橋段，很有創意，小朋友驚呼連連。

偏向少年讀物體質的電影，最大賣點仍是叢林裡的失落黃金城，還有顧黃金城的士兵。小一的外甥女看完說很好看。

片 名：朵拉與失落的黃金城

英文名稱：Dora and the Lost City of Gold

類 型：冒險

上映日期：2019-08-09

片 長：01時42分

導演：詹姆斯波賓(James Bobin)

演員：伊莎貝拉莫娜(Isabela Moner) 、班尼西歐迪特洛(Benicio Del Toro) 、麥可潘納(Michael Peña) 、 丹尼特瑞歐(Danny Trejo) 、 伊娃朗格莉雅(Eva Longoria)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

她一生中大部分時間都在和父母一起探索叢林，卻沒有什麼能讓朵拉（伊莎貝拉莫娜 飾）為她最危險的冒險 - 高中生活做準備。

身為探險家，朵拉將帶領著布茲（她最好的朋友，一隻猴子），迪亞哥（傑佛瑞華伯格 飾），一個神秘的叢林居民（歐亨尼奧德伯茲 飾），還有一群青少年共同參與一場真人實景的冒險旅程。拯救她父母親（麥可潘納和伊娃朗格莉亞 飾）的同時，還要解開失落的黃金城的謎團。

▲從小在叢林裡長大，和考古教授父母學了一身探險功夫。

▲卻對城市一無所知，也不懂基本的社交美腳。

▲來到黃金城，希望能找到救父母的寶藏。



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