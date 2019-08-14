瘋電影／憤怒鳥玩電影2：冰的啦　原來老鷹笨笨的

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常適合闔家觀賞的娛樂卡通，不僅創意十足，故事也有內涵，配樂也都超賤的，好幾個橋段都是令人捧腹大笑的成功笑果，這是帶小孩去看大人也不會無聊的好作品，原來老鷹這麼單純這麼笨，哈哈。

視覺設計走可愛風格，所以整部電影對家長來說屬於無害的安全設計，而海灘海水一開始就讓人有放鬆的效果，接著相親的安排對照最後劇情設計，引出來的腳色衝突很有戲，進而重新教育了英雄的定義，寓教於樂的好劇本，很不錯看說。

最厲害的還是配樂的部分，挑選了許多六七零年代的當紅歌曲，其中大笑出聲的莫過於David Bowie的Space Oddity，這恐怕連小朋友的爸媽都不知道笑點是什麼，要去看時最好先去找一下這支1969年的MV，YOUTUBE有，實在很厲害，見縫插針式的笑點滿滿，太佩服了。

五顆星推薦，小學生大孩子都可以有所收穫，家長還可懷舊一下的暑假佳作。

片 名：憤怒鳥玩電影2：冰的啦

英文名稱：The Angry Birds Movie 2

類 型：動畫

上映日期：2019-08-14

片 長：01時36分

導 演：索普范奧爾曼(Thurop Van Orman) 、 約翰萊斯

演 員：彼得汀克萊傑(Peter Dinklage) 、 比爾哈德爾(Bill Hader) 、 傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis) 、 喬許蓋德(Josh Gad) 、 李利萊爾豪艾里(Lil Rel Howery)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

改編自經典遊戲的《憤怒鳥玩電影》於2016年上映後即在全球掀起狂熱，不僅奪下包含美國等超過50國的開片冠軍，累積超過百億台幣的票房佳績，成為影史上改編自電玩的電影票房第二名。延續這波叫好叫座的好評，最新電影《憤怒鳥玩電影2》將於今年暑假再次躍上大銀幕！這一次，這群憤怒又討喜的鳥兒們將帶來更瘋狂、更失控的精彩內容！

▲憤怒鳥瑞德(RED)將保衛島嶼生活不被綠豬攻擊為志業，飛毛腿恰克是他好隊友。

▲結果綠豬來和談停戰，瑞德一度失志，結果雪島出現攻擊現象，恰克學霸妹理科超強，加入幫忙。

▲兩島合作到雪島一探究竟。



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