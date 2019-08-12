瘋電影／懸案判決　不明就裡妄下斷語混淆視聽媒體之亂

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影非常好看且內含十足，一部電影告訴你什麼叫做「無罪推定」，特別喜歡導演的鏡頭語言和鏡位美學，看得出來相當用心設計每個角度，所以即使是推理電影，卻仍不失電影導演應具備的深度和視覺娛樂效果，台灣電影導演必須做功課的電影。

推理電影最有名的就是名偵探柯南，推理電影成本易控，且推理過程設計總能凝聚觀眾眼球，但是很容易忽略視覺美學，尤其美國警匪影集氾濫，台灣目前市面上的電影，只要是刑偵類，都可以看到美國影集的影子，專注在節奏掌握和劇情衝擊，而少了電影應有的深度與內涵，這部電影正好給這方面工作人員上了一課。

這是一部真實故事改編，而過程除了在法庭律師的奮戰，便是那位熱血沸騰的女廚師，不斷尋找證據佐證被害的無辜性，整個事件的氛圍，最重要的還是媒體所扮演的腳色，從媒體霸凌受害者的角度，不論是對於兇手家人及無辜者，都是逼人厭世的手段，而這種假面正義經常可以在社會各角落看到。

這部電影最精彩的是法庭劇本的撰寫，這是一部非常貼近現實的法庭生態，法官、檢察官和證人們、記者，每個腳色深刻側寫了整個法院長期以來，被檢察官及不良警官錯誤引導權力濫用，造就冤案連連，而一個律師如何播亂反正，在濁世中清醒，力道十足，超好看。



片 名：懸案判決

英文名稱：Conviction

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-08-09

片 長：01時50分

導 演：安東尼瑞巴特(Antoine Raimbault)

演 員：奧利維耶古賀梅(Olivier Gourmet) 、瑪莉娜佛伊絲(Marina Foïs)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：亮點國際影業



劇情大綱



本片改編轟動全法國的知名懸案，描述一位單親媽媽諾拉 (瑪莉娜佛伊絲飾)，基於對被告人的同情與好奇，她成功說服了名律師莫瑞提 (奧利維古賀梅飾) 替被告人重啟此案二審上訴，諾拉也親自著手調查，企圖發掘真相。



然而她在調查過程中，愈陷愈身於案件的錯綜複雜情節，而且一步步讓自己與小兒子的生活，也步入危險及混亂之中……



本片已被歐美影壇譽為法國過去10年最佳法庭電影之一。

▲這個奇女子特地來找律師接案。

▲被告因妻子失蹤被判謀殺罪。



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