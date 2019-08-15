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瘋電影／真犯　不要為人渣毀掉自己一生

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文／賴賴

▲▼真犯。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇本流暢懸疑，過程處處驚喜，雖然以羅生門為藍本，卻編造出更貼近生活且不會太牽強的劇情，好看，小成本立大功，卡司雖然不認識，卻也都演技到位。

從兩個家庭出發的婚外情，劇情實在驚悚且符合時下生活範疇，這些婚外情的男主角，通常都是不斷地獲得利益，為所欲為卻又容易被原諒，他們似乎有一種容易被接受的磁場，所以不論桃花怎麼斬都斬不完，而受害的另一半，通常都很迅速地成為加害者，只不過加害的大多不是使作傭者，而是身邊所有無辜的人。

這部片有強烈警世效果，不要為一個人渣毀了自己一生，踩進地獄的路，是漫長的。


片　　名：真犯
英文名稱：The Culprit
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-07-19
片　　長：01時41分
導　　演：高政煜(GO Jung-wook)
演　　員：宋詩曦(SONG Sae-byeok) 、 裕善 、 張赫鎮 、 吳珉錫 、 韓秀妍 、 鄭熙泰 、 尹頌雅 、 申玹卓 、 鄭海均
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌


劇情大綱

坐立難安的兇案追查，相互猜忌的合作關係

英勳（宋詩曦飾演）的妻子慘遭謀殺，他最好的朋友俊成（吳珉錫飾演）成為頭號嫌犯。俊成的妻子多燕（裕善飾演）堅信丈夫並非兇手，希望英勳能在上訴時為丈夫作證。英勳答應了多燕，但要求她協助一同追查真相。就當兩人進行案件還原的某天，英勳意外發現多燕所隱瞞的秘密，多燕也發現英勳家中消失的證據，再加上目擊者尚民（張赫鎮飾演）的出現，讓這起兇殺案變得更加撲朔迷離。隨著真相愈來愈明朗，兩人對彼此的懷疑也愈來愈深…。

▲▼真犯。（圖／yahoo）

▲好友太太死了，好友則為嫌疑人被抓。

▲▼真犯。（圖／yahoo）

▲好友妻子不相信丈夫偷情殺人。

▲▼真犯。（圖／yahoo）

▲死者的刑警先生，動用私人關係非抓出真凶不可。


 
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關鍵字：瘋電影,真犯,賴賴,宋詩曦(SONG Sae-byeok),裕善,張赫鎮

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