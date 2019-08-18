嘉義市績優長照服務人員　68歲王慧敏家人：以她為榮

▲嘉義市表揚51位績優長照服務人員。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為肯定第一線長照服務人員工作辛勞，嘉義市政府於樂億皇家渡假酒店舉辦「嘉義市108年度績優長照服務人員表揚典禮」，由市長黃敏惠親自頒獎給51位績優的長照服務人員，感謝大家平時辛勤奉獻，並強調將走在全國之先，整合社政及衛政，將長照中心提升為二級機關，讓高齡者、需要照顧者，都能得到最好的服務。

▲嘉義市51位績優長照服務人員最年長68歲王慧敏女士(中)與兒子江家名、女兒江玉如。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，高齡化、少子化帶來嚴峻考驗，嘉義市不敢輕忽。感謝各優質醫療院所、醫事執業人員以及各個長照機構的夥伴們，攜手合作，落實長照2.0，不但展現專業，也充滿愛心。感謝所有長照專業人員及照顧服務員，因為有你嘉義市變得更好，年輕人可以無後顧之憂往前走，高齡者及需要照顧者也能得到完善照顧。

▲黃敏惠表揚嘉義市績優長照服務人員。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠強調，為及早因應高齡社會帶來的衝擊，嘉義市加快腳步，走在全國之先，整合衛政及社政，將把長照中心提升為二級機關，成為一個獨立機關。雖然物力、人力考驗不小，但對的事就必須落實推動，盼讓民眾得到最好服務。

今年受表揚專業人員共有26名、照顧服務員25名。其中最年長為68歲的王慧敏，在瑞泰長照從事照服員已經有十年，雖然在近60歲才開始踏入這行，體力比不上年輕照服員，但是她很會跟長輩說笑聊天，轉移注意力，「可能跟老人家比較有緣」，心理影響身理，照顧的長輩都健康快樂。

王慧敏兒子江家名說，媽媽個性活潑，一直很喜歡學東西，因參加政府方案，讓她有機會去長照機構工作一年，沒想到大受歡迎，就這樣留下來。江家名說，媽媽社交能力強，廚藝好，在機構裡面做得很開心，現在還報名參加保母班，活到老、學到老，「以媽媽為榮」。