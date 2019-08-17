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嘉義縣社區複合式健康篩檢　呼籲民眾面臨壓力可打1925

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▲▼ 嘉義縣社區健檢呼籲重視身心健康，民眾可撥打「1925」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣社區健檢呼籲重視身心健康，縣長翁章梁呼籲民眾若壓力過大可撥打「1925」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社區複合式健康篩檢結合AI科技，推動中風防治進行心房顫動篩檢，17日上午在鹿草國小舉辦，新增智慧型心電圖檢測，衛生局提醒民眾養成規律運動習慣，如果面臨情緒或壓力困擾，也可以撥打嘉義縣社區心理衛生中心諮詢專線3621150。1925（依舊愛我)專線也在7月1日起正式啟用，方便民眾記憶運用。

▲▼ 嘉義縣社區健檢呼籲重視身心健康，民眾可撥打「1925」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣社區健檢呼籲重視身心健康，翁章梁與民眾熱情寒暄。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，社區複合式健康篩檢是嘉義縣政府照顧鄉親健康最重要的政策之ㄧ，時代在進步，縣府也要跟著進步，不但檢查內容越來越多元，設備也與時具進。翁章梁另外呼籲民眾，自殺是可以預防的，周遭親友如有失眠、食慾不振、活動力減少情形，可能是憂鬱前兆，人人都應發揮主動關心，鼓勵撥打1925或尋求專業協助，用愛、關懷與陪伴，協助走出生命低潮，只要轉換一下心情，一定能趕走低潮。

▲▼ 嘉義縣社區健檢呼籲重視身心健康，民眾可撥打「1925」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣「1925」重視民眾身心平衡。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，心理健康是現今社會的重大問題，生理與心理是相互影響的，健康不應該只侷限於疾病預防及治療，除定期健康篩檢，更應該關心身心健康平衡，自殺防治工作需要社會共同關心，呼籲大家關心周遭親朋好友的身心健康，每人都應學會1問、2應、3轉介，隨時撥打「1925」，成為自殺防治守門人。

衛生局長祝年豐表示，生理與心理是相互影響的，健康不應該只侷限於疾病預防及治療，除定期健康篩檢，更應該關心身心健康的平衡，嘉義縣6月28日召集相關人員積極研擬防治策略方針，2020年研擬編列投注更多預算，辦理自殺防治推動的具體策略。

另外，為加強自殺防治，培養社會尊重生命價值，6月19日自殺防治法立法通過，明定不得報導、教導、詳細描述自殺方法及原因，違者最高處100萬元罰鍰。 

ET快訊
17歲妹肚子詭異隆起　醫開刀驚見「畸形雙胞胎半屍」化成腫瘤塞

關鍵字：社區健檢,自殺防治,1925安心專線

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