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比月亮更古老！　巴西火山爆發噴出45億年前的鑽石

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▲▼鑽石。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鑽石是最硬的天然物質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳宥芯／綜合報導

「鑽石恆久遠，一顆永傳」這句廣告詞是大家耳熟能詳的，現在又有科學家出來認證，鑽石的耐久度比我們想像中的更為長久。一個國際科學團隊日前公布研究結果，發現一批隨著巴西火山爆發而出土的鑽石，竟已有45億年歷史，比月球更早存在。

據英國《獨立報》報導，《科學》週刊16日刊出一則報導，指巴西一處火山噴發後，竟然將成堆的鑽石帶到地面，這些鑽石經科學家研究考證後，認為這些鑽石應該來自靠近地心的一處鑽石礦。由澳洲國立大學（Australian National University，ANU）蒂默曼斯（Suzette Timmerman）博士所領導的研究指出，這批史前鑽石具有非常獨特的「氦比例」特性，顯示它們應遠在月球與地球相撞之前就已經形成，是現今最古老的保存礦物，已有超過45億年的歷史，比月球的歲數還要大。

研究團隊估計，這些鑽石應是在地殼下410至660公里深處形成，這意味著地球形成之時的物質，仍然存留在地幔更深處，為地球形成的境象提供線索。不過人類以前總懷疑地殼和地核之間有一個相對未受干擾的地幔區域，直到現在，仍然還沒找到相關證據能證明地幔的存在。

報導還指出，科學家過去對火山岩的化學分析，暗示地幔可能有一個非常古老的材料庫，但不確定這些未受破壞的物質是否能夠承受不停的攪拌和混合，此外，來自火山岩的理由本身就很難被信任，因為熔岩在向地殼推進時往往會受到外來物的污染，因此很難判斷岩石的特定位置和來源，而如今地球已經發生過無數次激烈的地質活動，可說是幾乎破壞了原始結構。

美國加州大學傑克遜教授認為，鑽石礦這項最新研究結果很有趣，科學家或許可以藉此繪製出鑽石所在位置的地圖，並更加了解地球深處的情況。

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關鍵字：巴西,火山爆發,鑽石,鑽石礦

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