蘋果WebKit團隊發布最新反追蹤策略　規避者「以安全漏洞相同嚴重性」處理

▲蘋果周三（14日）發布了WebKit反追蹤策略。（圖／翻攝Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果周三（14日）發布了WebKit反追蹤策略，內容詳述了將阻止何種類型的追蹤及相應的對策與處理方式等。

在最近發布的iOS和macOS中，蘋果和WebKit團隊加大了追踪預防功能的力度。WebKit在反追蹤策略聲明中羅列了幾項將阻止的追蹤類型，其中包括跨站點追蹤（Cross-site tracking）、狀態追蹤（Stateful tracking）及導航追蹤（Navigational tracking）等。

WebKit也特別強調，「將盡最大努力防止所有隱蔽追踪和所有跨站點追踪（即使它不是隱蔽的）...若在沒有有心人士刻意攻擊的情況下無法完全防止特定的追蹤技術，WebKit將限制使用該技術的能力。」

同時，WebKit也重申對試圖規避反追踪措施的人的堅定立場，強調該團隊將以安全漏洞相同的嚴重性來處理規避反追蹤策略者，「若有人試圖規避我們的反追蹤預防方法，我們可能會在不事先通知的情況下添加其他限制。」

WebKit是一種用來讓網頁瀏覽器繪製網頁的排版引擎。它被用於蘋果Safari。其分支Blink被用於基於Chromium的網頁瀏覽器，如Opera與Google Chrome。