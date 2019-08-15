聯想集團第一季「淨利翻倍」　3個月內營收超過125億美元

▲聯想集團第一季淨利翻倍成長。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

聯想集團今（15）日公布第一季財報業績，內容顯示，截至今年6月30日，3個月的營收為125.12億美元，年增率5%；淨利則達到1.62億美元，年增率111%，淨利明顯翻倍。

據第一財經報導，聯想集團所公布的財務報表顯示，集團因充分利用其在個人計算機、智能設備業務持續增長的市場份額，以及新的智能轉型策略之增長勢頭，包括高利潤的服務業務、軟件業務，使得收入大幅增長。此外，受個人計算機、智能設備業務的強力推動，聯想集團的淨利也足足翻了一倍多。

從個人電腦業務方面來看，聯想集團的PC銷量年增率增長17.9%，跑贏大盤13%，居全球個人電腦市場的第一位，同時市場份額也再次創下歷史新高，達到了24.9%。據悉，全球每銷售4台個人電腦中就有一台是來自於聯想；此外，聯想集團的個人電腦業務營業額年增率增速超過14%。

▲聯想集團CEO楊元慶日前表示，在新財年的首季業績中，我們成功延續過去一年向上攀登的態勢，這是前幾年辛苦整合和轉型的結果。（圖／CFP）

從行動業務方面來看，聯想集團已連續4季實現稅前利潤年增近7億人民幣（台幣約台幣約31億元）；此外，在北美市場整體手機銷量下滑的情況下，聯想的旗下手機銷量年增率增長28.4%，稅前利潤年增率超過14%。

董事長兼CEO楊元慶表示，「這再次證明我們所推行的智能化轉型戰略是正確的，有力的執行讓我們在變化波動的大環境下，實現可持續的盈利性增長，憑藉卓越的運營和堅定的執行，我們有信心把『智能，為每一個可能』的新願景轉變成現實。」