總統頒褒揚令　肯定國寶書法家黃群英推動書藝文化

▲黃群英的夫人與5個女兒，感謝總統蔡英文頒發褒揚令肯定父親成就。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

居住在桃園虎頭山下的國寶書法家黃群英老師辭世，引發前桃園縣長朱立倫、市議員蘇家明等各界人士關注。市府文化局局長莊秀美、美術館館長劉俊蘭、桃園區公所主秘林榮英等人士，13日親送總統蔡英文褒揚令至黃群英老師故居「泮山書屋」，肯定黃群英一生致力於推動書藝文化。

桃園市立美術館館長劉俊蘭表示，今年年底橫山書法藝術館即將開館，明(2020)年年初預計舉辦「黃群英書藝紀念展」，將展出黃群英老師個人的作品，同時這也是書藝館開館後，第一檔的桃園在地書法藝術家的展覽。

黃群英的女兒黃逸慧說，父親生前推廣書法藝術不遺餘力，為了到社團上課，走路、搭公車卻從不喊累。黃群英也曾對女兒說，「書法是我畢生的修養，永恆的志業」，黃逸慧感謝總統府頒發褒揚令肯定父親的成就，同時也以身為黃群英的女兒為榮。

▲黃群英畢生推廣書法藝術不遺餘力。（圖／記者楊淑媛攝）



黃群英生於1920年，幼年時期得家族長輩啟蒙調教，啟發了學習書法的興趣。青少年時期，力求精進，遍習碑帖，精研各體書法，兼及書史書理，創作不輟。來臺後，致力於書法藝術的教學與傳承，淡泊名利，不忮不求，是兩岸國寶級的書法家。

▲泮山書會的學生們集聚在泮山書屋，感念老師的翰墨志業。（圖／記者楊淑媛攝）

原籍江西的黃群英，自幼即飽讀詩書，高中會考和李元簇先生並列當年江西和湖南兩省狀元。他擁有完整的資歷，小學老師、校長，中學老師、校長，大學講師、教授，38年來台後任職省府專員，曾代表省府參加政府赴南韓接運一萬三千個「反共義士」返台的工作，接回了「義士」，安頓工作卻意外使他和桃園結下半生情緣。

▲黃群英始終居住於小小磚瓦房，過著半隱居的生活，直至百歲高齡辭去。（圖／記者楊淑媛攝）

而其負責在桃園市虎頭山下主導籌建廣達18甲地的「反共義士村」，雖義士村早已遷往三峽，義士泰半淍零，村裡村外週邊設施頹圮、改建，或移作他用，只有他這位當年負責主導全局的人物，始終居住於當年所建的小小磚瓦房，過著半隱居的生活，直至2019年7月14日百歲高齡辭去。

▲蔡英文頒褒揚令，肯定黃群英書藝奉獻。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡英文總統褒揚令全文如下：

資深書法家黃群英，質樸閎肆，穎敏早達。稚幼發蒙調教，鍾愛描紅模寫；及長卒業湖南大學教育系，遍習北碑南帖，臨池學書，力透紙背，開啟日後璀璨之硯海歲月。壯年播遷來臺，立計獻身翰墨志業，奔赴社團學校授課；潛思書法藝術教學，興辦進修摩研專班；積極培育種子老師，獎掖提攜秀異才實，陶甄灌沃，沾溉枌榆；時長意遠，理致不凡。素日以「讀書修德，寫字養生」為座右銘，籌度地區巡迴展事，構築切磋交流平臺，躬蹈踐履，廣衍傳承，爰享「桃園書藝推手」稱譽。曾獲教育部全國大專書法指導績優獎、第八屆全球中華文化藝術薪傳獎等殊榮，功緒胸臆，梓里蜚聲。綜其一生，厚植基層文化美學建設，扢揚中華固有國粹精微，筆底春風，妙在心手；宿望景行，典範矜式。遽聞鶴齡殂殞，軫惜良殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆賢之至意。