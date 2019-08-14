中央大學「環境永續發展管理專班」　11友邦官員跨海當學員

▲中央大學開辦環境永續發展管理專班。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學為實踐聯合國於2015年提出「永續發展目標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），並深化我國與友邦夥伴關係，特別暑假開辦「環境永續發展管理專班」試辦計畫，學員來自11友邦國家的中高階官員，透過安排學習最新理論並交流實務經驗，使他們於返國後能將相關經驗應用於該國，一同攜手並進，追求人類永續發展。

▲來自11友邦國家的中高階官員跨海來臺學習。（圖／中央大學提供）

這11位學員千里迢迢，遠渡重洋而來，分別來自貝里斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福、海地、尼加拉瓜、尼加拉瓜、聖文森、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭、吉里巴斯等不同國家，現職皆為友邦政府之中高階政府官員或公益性非政府組織主管，負責政策規劃或執行關於「環境保護」、「能源」、「永續發展」或「自然資源監測」領域。

為期五週課程，配合聯合國永續發展目標(SDGs)設計、強化實務應用，內容包含課堂授課，企業實地訪查及研討會，使學員充分發揮並分享不同觀點，並加強學員對永續環境發展之核心知識與能力，以更純熟地規劃、評估、執行各項計畫，及透過知識共創報告(KCCP)模式協助學員完成實際可行之報告。透過安排學員學習最新理論並交流實務經驗，使他們於返國後能將相關經驗應用於該國。另安排文化參訪行程，體驗臺灣特有風俗文化，以利培訓學員更加認識並喜愛臺灣。

該專班另安排學生擔任小幫手，讓本籍學生與外籍學生於互動中，學習國際禮儀、拓展國際視野、體驗工作甘苦、促進國民外交、串連國際情誼等訓練。中央大學期待透過「環境永續發展管理專班」，為友邦與本校學生帶來改變，將中大的SDGs擴展至國際。