7歲兒愛穿裙、拿粉紅包「被笑娘娘腔」！帥爸霸氣護航：是我有福氣

▲泰國帥爸因兒子被嘲笑，在臉書上霸氣反擊。（圖／翻攝自臉書／Rangsee Saransiriborriruk）

記者錢玉紘／綜合報導

不管是什麼性別的人都應該有自由選擇自己想要的外表。泰國近日發生一起校園霸凌事件，一名7歲小學男孩因為喜歡穿粉紅色衣服，到學校後竟被老師和同學嘲笑是「娘娘腔」，他的帥老爸在臉書霸氣PO文力挺表示，「有福氣的人才能擁有這樣的好兒子！」



泰國媒體報導，泰國爸爸朗西（Rangsee Saransiriborriruk）8/日在臉書上貼文表示，他的兒子因為喜歡穿洋裝、喜歡粉紅色配件，在學校被老師和嘲笑，回來告訴他，「是的，我兒子就是娘娘腔，但是我為他感到驕傲，因為有福氣的人才能擁有這麼棒的兒子，不管是娘娘腔或同性戀都只是性別的一種，而且是最特別的」。

之後，他還貼出多張兒子穿著裙子，或是拿著粉紅色包包的照片，向世界證明這並沒有錯。許多網友大讚這位父親面對此事的態度，稱讚父子倆都是非常有勇氣的人，該則貼文已經超過萬人按讚。

▲7歲兒子因為喜歡粉紅色的東西，被同學嘲笑。（圖／翻攝自臉書／Rangsee Saransiriborriruk）

他在受訪時表示，並沒有對老師或是其他同學生氣，他的貼文也不是要激起任何分裂。朗西還提到，為自己的兒子感到很驕傲，「他是個好孩子，還非常喜歡學中文」，不管他的孩子未來想當男生，還是跨性別，他都會接受兒子的決定，只要繼續當個好人就行。



朗西認為，他的兒子是同性戀，但並未對任何人造成困擾，兒子本身也並不覺得跟別人有甚麼不一樣，「性別歧視是很糟糕的，但很感謝哪些鼓勵我，和我家人的留言」。