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聯合國：港警在封閉空間射「催淚彈」違國際法　促請港府調查

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▲▼港警在葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

▲港警在葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

記者邱茀濱／綜合報導

香港「反送中」11日的遊行爆發多區警民衝突，當晚防暴警察為了驅趕示威者，在港鐵葵芳站內施放催淚彈，致站內大廳煙霧瀰漫。聯合國13日對此發聲明指出，有證據顯示，港警在封閉空間發射催淚彈，已經違反國際法，會造成相當大的死亡或嚴重傷害風險，促港府進行調查。香港警方則表示已評估過該處是半開放式車站。

綜合媒體報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）13日發表聲明認為「香港當局應與示威者進行有意義的對話，以恢復公共安全」，並指出特首林鄭月娥應該就聆聽市民的不滿發表談話。

▲▼ 智利總統巴切蕾特（Michelle Bachelet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）。（圖／達志影像／美聯社）

她提到，「可以看到警員多次將催淚彈射入擁擠的封閉區域，並直接向個別示威者發射，造成相當大的死亡或嚴重受傷的風險。」巴舍萊辦公室也敦促香港當局克制，尊重並保護市民和平表達意見的權利，同時也要確保執法人員過度的執法。

此外，針對大陸國務院港澳辦提及香港開始出現「恐怖主義苗頭」的說法，巴舍萊的發言人Rupert Colville指出，使用強烈的修辭類型，只會令局勢升溫，並使極端動盪變得更糟，各方需要好好對話。

對於警方在港鐵葵芳站內發射催淚彈，警察公共關係科高級警司江永祥12日表示，警方評估過該處是半開放式車站，才發射1枚催淚彈、2枚橡膠子彈。至於警方為何不入站拘捕示威者，他則稱「不知道情況會如何，使用催淚彈已是最低武力」。

▼警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

▲警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

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關鍵字：香港,逃犯條例,催淚彈,聯合國,巴舍萊,Michelle Bachelet,粵港澳要聞

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