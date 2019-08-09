「澎金馬」雙十連假機票搶一波！　8/12上午9時開放訂位

▲把握連假快揪家人好友到離島放鬆。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

今年國慶假期從10月10日至13日，總共有4天連假，交通部民航局規劃自10月9日至14日為6天的航空疏運期，宣布澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1560架次，計13萬960個座位數，並自下周一（12日）上午9時起開放訂位。



民航局指出，國慶日連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供804架次、6萬4706個座位數；金門航線604架次、5萬6034個座位數；馬祖航線152架次、1萬220個座位數；上述3離島航線共計提供1560架次、13萬960個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

請繼續往下閱讀...

民航局提醒，此次國慶日連假，於尖峰時段10月9日至10月11日台灣出發往離島方向，以及10月12日至10月14日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。