　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「澎金馬」雙十連假機票搶一波！　8/12上午9時開放訂位

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼澎湖旅遊,澎湖景點。（圖／記者賴文萱攝）

▲把握連假快揪家人好友到離島放鬆。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

今年國慶假期從10月10日至13日，總共有4天連假，交通部民航局規劃自10月9日至14日為6天的航空疏運期，宣布澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1560架次，計13萬960個座位數，並自下周一（12日）上午9時起開放訂位。

民航局指出，國慶日連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供804架次、6萬4706個座位數；金門航線604架次、5萬6034個座位數；馬祖航線152架次、1萬220個座位數；上述3離島航線共計提供1560架次、13萬960個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

請繼續往下閱讀...

民航局提醒，此次國慶日連假，於尖峰時段10月9日至10月11日台灣出發往離島方向，以及10月12日至10月14日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

ET快訊
15歲少年溺斃浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相：早就警告過了
地震「悲傷的決定」　雙胞胎依依淚崩：對不起2個兒子
以為是無知少女！男蟲扮醫生性侵「大哥孫女」拍裸照　道上發追殺

關鍵字：民航局,離島,澎湖,金門,馬祖,國慶連假

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／利奇馬快閃！氣象局20:30解除全島、馬祖陸警　中南部周末防雨彈

不斷更新／利奇馬亂交通！　9日、10日陸海空異動懶人包

北高髒話大不同？脫口秀妹子問「高雄生氣罵什麼」　觀眾神回：發大財

「澎金馬」雙十連假機票搶一波！　8/12上午9時開放訂位

神人分析台北「量販店之旅」攻略　韓國妞、櫻花妹出沒分店曝光

下料有SOP！女大生曝光「石二鍋內行吃法」　不用加湯一輪搞定精華

利奇馬甩尾　石門水庫溢洪道洩洪兩年來首次

中颱利奇馬逐漸遠離！　高鐵宣布「8/10全線正常營運」

疏散156名旅客！華航飛日航班引擎異常　「噴出如燒金紙般火花」

幼時寄住阿嬤家！她以為被爸丟下　弟傳一張舊照惹淚懂了：原來他愛我

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

快訊／利奇馬快閃！氣象局20:30解除全島、馬祖陸警　中南部周末防雨彈

不斷更新／利奇馬亂交通！　9日、10日陸海空異動懶人包

北高髒話大不同？脫口秀妹子問「高雄生氣罵什麼」　觀眾神回：發大財

「澎金馬」雙十連假機票搶一波！　8/12上午9時開放訂位

神人分析台北「量販店之旅」攻略　韓國妞、櫻花妹出沒分店曝光

下料有SOP！女大生曝光「石二鍋內行吃法」　不用加湯一輪搞定精華

利奇馬甩尾　石門水庫溢洪道洩洪兩年來首次

中颱利奇馬逐漸遠離！　高鐵宣布「8/10全線正常營運」

疏散156名旅客！華航飛日航班引擎異常　「噴出如燒金紙般火花」

幼時寄住阿嬤家！她以為被爸丟下　弟傳一張舊照惹淚懂了：原來他愛我

快訊／利奇馬快閃！氣象局20:30解除全島、馬祖陸警　中南部周末防雨彈

收據印「香港人加油」　CoCo都可澄清：港是中國不可分割的一部分

台南市長黃偉哲慰問官田營區新訓役男　贈加菜金與農特產品

中職／黃竣彥想念花蓮味　玉里麵天天吃不膩

再次表態！　解放軍駐港部隊：堅決同邪惡勢力鬥爭

不斷更新／羅大哥前4局狂飆9K　4局結束統一4：0桃猿

不斷更新／利奇馬亂交通！　9日、10日陸海空異動懶人包

教育部補助4500萬　崑大「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」啟用

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤痛心說出悲慘真相：早就警告過了

北高髒話大不同？脫口秀妹子問「高雄生氣罵什麼」　觀眾神回：發大財

生活熱門新聞

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼..

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心..

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」..

他出門僅10秒利奇馬來了…影片..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

利奇馬11級強風+大豪雨　不排..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

外送為何爆紅？網曝「多賺一餐」

利奇馬風雨不如預期　彭啟明解釋..

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

賺到颱風假？　彭啟明：馬政府要..

柯文哲「假多放了」　吳德榮：本..

更多熱門

相關新聞

憂自由行影響小三通　劉增應12日赴北京會劉結一

連江縣立委陳雪生7日搭機赴陸拜會福建省、福州市官員，就陸方暫停陸客赴台自由行做協調，並促請對岸將「大三通」與金馬「小三通」做區隔。此外，先前曾傳陸方9月將暫停小三通，消息雖被多方指為誤傳，但馬祖仍相當關心，連江縣長劉增應預計於12日率團赴北京，與國台辦主任劉結一會談。

即／連江縣宣布9日「停止上班上課」

亞沙排吹8級強風　打亂選手節奏

福建開電力聯網會議　金馬意願強

利奇馬恐影響　亞沙排無法延期

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很大

即／宅兒關房內2個月　母聞異味破門見乾屍

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

館長攤牌「天價通告費」電爆吳宗憲！

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面