外籍聽障選手掉手機　警找到小黃車號...運將從台北送到桃園

▲俄羅斯籍聽障選手阿爾森（左二）掉手機，透過手語翻譯（左三）向警方求助。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來桃園參加「2019年世界聽障保齡球錦標賽」的一名俄羅斯籍聽障選手阿爾森，趁賽事空檔到臺北101等景點走訪，回桃園時卻不慎將手機掉落在計程車後座，緊急向到選手村安全維護巡邏的員警求助，員警透過監視器畫面找到計程車車號，萬姓司機獲悉專程從台北送手機到桃園，讓外籍選手看見台灣熱心的警察和計程車司機，感動萬般！

桃園警分局同安派出所副所長周浚鋒及警員王聖德，10日晚間7點多於執行「2019年世界聽障保齡球錦標賽」選手村安全維護巡邏時，有位俄羅斯籍選手阿爾森(譯音)及翻譯洪先生揮手求助。

經瞭解，阿爾森先生及3名隊友，趁賽事空檔結伴走訪臺北101等景點，返程不慎將IPhone 8手機遺落在計程車後座，因當時於街頭隨手招車，未記下計程車車號，以電話回撥因係聽障人士專用手機，不會發出聲響無法引起計程車司機注意，手機內存有阿爾森先生抵台以來每日賽事、走訪景點的拍照回憶及日常生活紀錄，對其非常重要而有意義，不慎遺失讓他十分焦慮沮喪，在求助無門的情況下，剛好遇員警巡簽立即上前求助。

員警請手譯員代為安撫阿爾森先生情緒，並立即調閱過濾周邊監視器，經查明車號立即聯繫計程車駕駛萬先生，他在車輛後座發現了該隻手機，經員警說明溝通後，萬先生推掉所有載客工作，專程由台北趕到桃園將手機送還阿爾森先生，員警及計程車駕駛的積極熱忱讓阿爾森先生及其隊友既感動又驚喜，再三向員警及萬先生道謝，他們表示在其他國家尚未遇過這麼熱心的警察，讓他的台灣之旅留下了深刻的計記憶。