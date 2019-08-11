追北捷正妹隨車員被打槍！　他聊天室匿名PO照報復：交往前試OO

▲梁男追北捷正妹隨車員被拒絕，報復心爆發。（資料照／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北捷運一名因服務親切、形象甜美而出現在新聞媒體上的邱姓隨車員，在拒絕梁姓男子追求後，竟被對方把新聞連結po上網路聊天室，還留言「接受試作愛與試同居」等語。邱女得知後氣得提告，雖然已讓梁男坦承犯罪，但她難諒解這種行為；台北地院最後依加重誹謗罪，判梁男拘役50天。

邱姓隨車員2015年曾因笑容可掬、親和力十足，受到旅客讚揚多達19次，成為全公司之冠，還被稱呼為「捷運大姊姊」；然而外型甜美的她竟遇上恐怖粉絲。

判決書指出，35歲的梁男曾試圖追求邱女但慘被打槍，便從2017年9月12日起到10月為止，以匿名帳號登入「94PTT」聊天網站，並PO出邱女的新聞連結，在底下留言「M type，接受試做愛與試同居」、「正式交往前要試做愛或試同居」。不只如此，梁男還貼出邱女的不雅照片及聊天對話的截圖。

梁男出庭時坦承犯行，但他拿出患有精神障礙、自律神經失調、睡眠障礙等診斷書。不過邱女並不領情，拒絕原諒對方；台北地院法官則認為，梁男已是成年人，面對兩性關係本來應該表現出成熟理性的態度，卻選擇這種惡意中傷的作法，最後決定依加重誹謗罪判處梁男拘役50天，得易科罰金5萬元。