為何北部只下毛毛雨？賈新興：50公里誤差在科學的誤差範圍內



▲台北9日上午雨勢偏小。（圖／記者黃翊婷攝）



記者黃凱翊／綜合報導



強颱利奇馬來襲，由於路徑偏北分量有比較大，未來移動路徑稍偏離台灣，影響也預期會較趨緩。許多台北網友表示，早上起床發現只有毛毛雨，「覺得放假有點心虛」，但氣象專家賈新興就表示，颱風的行徑路徑誤差大約在50公里左右，「這個誤差也在科學能力範圍內」。

根據氣象局最新8時30分颱風警報，已將花蓮地區解除陸警，預計下一報強度也將轉中颱，台中、苗栗地區可望陸續脫離暴風圈。但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。







▲氣象局簡正謝明昌表示，今天上半天北台灣仍會有一波波的雨勢，需要嚴加戒備。（圖／記者莊喬迪攝）



許多北部網友在臉書上表示，一早起床感覺風雨並不強大，有的地方甚至只有毛毛雨，對於風雨沒有想像中大的狀況，氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬颱風在觸陸後強度有稍減弱，且在通過宮古島之後，偏北分量有比較大，路徑上較偏離台灣，對於台灣風雨影響會稍舒緩。不過，謝明昌提醒，今天一整天仍是颱風最接近台灣的時間，北台灣上半天仍會有一波一波雨勢進來，仍須嚴加戒備，下午到晚上隨著颱風逐漸北上，雨量會漸趨緩。



氣象專家賈新興也在臉書上發文表示，昨晚至今晨因為受到太平洋高壓減弱的影響，在加上颱風本身移動時的擺動，才會使得颱風北偏，減弱影響，颱風實際路徑與原本的預測大約有50公里的誤差，「這個誤差也在科學的能力範圍內」，並強調目前面對颱風仍無法百分百的掌握，但提醒民眾還是要做好萬全的準備，才是面對天災應有的態度。

