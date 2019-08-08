警民合作go go go　麻豆警啟動護柚任務

▲台南市麻豆分局為防制柚園遭竊嫌盜竊一空，一年心血付之流水，特別於柚農收成前提出「護柚專案」以達守護在地農民財產目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣的麻豆區及下營區以文旦名聞中外，每逢中秋佳節，全省各地的人莫不以麻豆文旦為送節佳禮，惟因文旦柚園屬高經濟價值作為，實易遭宵小覬覦，麻豆分局為防制柚農日以繼夜辛苦守護的柚園遭竊嫌盜竊一空，一年心血付之流水，特別於柚農收成前提出「護柚專案」以達守護在地農民財產目標。

文旦在每年的2月到3月開花，從開花期到結果採收，需要約6個月的時間，一般文旦的採收期都落在農曆的白露節氣前後，文旦並非像其他水果越熟會越香甜好吃，而是要在恰當的時機採摘，保留酸味和細軟果肉以達到最均衡細幼的口感和風味。

南台灣的麻豆區及下營區以文旦名聞中外，每逢中秋佳節，全省各地的人莫不以麻豆文旦為送節佳禮，麻豆分局轄內麻豆、下營區文旦（白柚）的栽培面積高達900公頃、年產量約6萬3千噸，因文旦柚園幅員遼闊、警力有限，難以有效防堵柚賊入侵行竊，分局長楊慶裕鑑於警力有限而民力無窮，提出「護柚專案」，並於8月8日由楊分局長親自率隊，與柚農產銷班班長，進行開會意見交流，依各產銷班班長意見，實地走訪勘查易遭竊地點，並採取設置移動警示燈37組、監視器4組共15個鏡頭，及結合民力24小時無間斷巡邏方式，達成守護農民財產，完善百分之百防竊任務 。

麻豆分局2018年依靠「護柚專案」成功結合警民一體，完成文旦、白柚零失竊紀錄，柚農產銷班班長亦對麻豆分局感謝警方辛勞，並期許今年警民合作，再創佳績讓宵小無所遁形。