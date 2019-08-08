　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本島最後一個！苗栗縣府終於決定了　9日「上班上課」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者柯振中／綜合報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮等多個縣市已發布陸上颱風警報。根據最新出爐的風雨預報，苗栗縣政府8日晚間宣布，由於風雨未達停班停課標準，苗栗縣9日正常上班上課；不過，鄰近苗栗的新竹縣市停班停課、台中市上班上課的消息都在8點前就宣布了。

▲▼利奇馬1830衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

請繼續往下閱讀...

中央氣象局表示，利奇馬暴風半徑從250公里擴大到280公里，最大風速也從原本每秒 51 公尺升級為每秒53公尺，稍早已針對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮等縣市發布陸上颱風警報。

中央氣象局課長羅雅尹指出，今天晚上北台灣的雨勢會越來越明顯，颱風中心9日上午最接近台灣北部海面，桃園以北、宜蘭地區最大陣風可能出現9至10級，甚至11級強陣風，但因為花蓮相對有地形屏障，陣風沒有這麼大；降雨部分，今晚20時至明天（9日）20時影響最大，西半部平地、東北部平地及花東山區都可能有局部性大雨豪雨情況。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

看更多報導
►【不斷更新／利奇馬強襲「7縣市達標颱風假」　全台9日「停班停課」懶人包！】

►【快訊／北北基放颱風假！宣布9日「停班停課」　風雨預測達標】

►【快訊／新竹縣、市放颱風假！宣布9日「停班停課」　風雨預測達標】

ET快訊
即／台北捷運明天正常營運　各路線調整班距出爐
牛奶過期15天變地獄酸奶！妻「一句話」5口全送醫　他曝超恐怖
館長7年前萌樣曝光！「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜
地震！男友幫她「戴帽撐傘」護送下樓　丫頭感動問原因秒傻眼

關鍵字：利奇馬颱風,氣象,氣象雲,停班停課,颱風假

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／利奇馬強襲8縣市放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

快訊／北北基放颱風假！宣布9日「停班停課」　風雨預測達標

快訊／不只新北基宜！台北、桃竹也達「颱風假標準」　最新風雨預報出爐

快訊／利奇馬陸警再納新竹！雨彈攻12縣市　「強風驟雨越晚越明顯」

影／北北基桃列首波警戒　利奇馬「颱風假」3大關鍵考量曝光

快訊／利奇馬陸警範圍擴大6縣市！桃園也納警戒　暴風圈最快深夜觸陸

影／強颱利奇馬最新「風雨預報」出爐　氣象局：新北基隆宜蘭達放假標準

快訊／台北捷運9日正常營運　調整文湖、淡水及信義班距15分鐘

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

快訊／台北捷運9日正常營運　調整文湖、淡水及信義班距15分鐘

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

影／利奇馬強襲8縣市放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

快訊／連江縣宣布9日「停止上班上課」　馬祖納入陸警範圍

強颱利奇馬來襲！　台鐵9日12時前「彰化以北對號列車」停駛

利奇馬颱風影響！兩廳院4場演出取消延期、暫停開放區域這裡看

快訊／本島最後一個！苗栗縣府終於決定了　9日「上班上課」

高榮南院攜手成大醫院合作　民眾就醫省時便利更優質

台灣高鐵台中以北　9日班次全天停止營運

「人生好難！」他低潮時遇上1位歌手　徹底改變人生

《大學生》唐葳生下兒子！　「8/8早上8點」5分鐘順產：送老公的父親節禮物

陳庭妮無懼颱風頂「龐克頭」跑LV趴！《與惡》林予晞浮誇墊肩拼高下

快訊／台北捷運9日正常營運　調整文湖、淡水及信義班距15分鐘

洪秀柱南下參戰選立委　挑戰王定宇連任之路

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

相戀40年同志情侶結婚⋯父母「1個動作」接納孩子　短片《Forever 17》超暖

「小孩頭上玩空拍機」被家長罵爆　竇智孔直播道歉！狂說對不起：學了一課

中職二軍／兄弟新洋投布瑞特二軍亮相　4局飆6K失2分

告五人犬青罕見留長髮！　美翻網驚「哪來的妹子」

生活熱門新聞

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

快訊／全台被搖醒！05：28規..

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

即／北北基放颱風假！宣布9日「..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入..

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各..

6.0強震「預知喵」10秒前就..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

更多熱門

相關新聞

掃空貨架！強颱「利奇馬」來襲炸雨　量販、超市湧人潮爆排隊人龍

強颱利奇馬來勢洶洶，目前北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市已宣布9日停班停課。對此，有不少民眾於今晚（8日）陸續湧進各大量販跟超市搶購防颱物資，結帳的排隊人龍更是爆滿，甚至部分門市的貨架還被掃購一空，像是生鮮、泡麵等。

即／連江縣宣布9日「停止上班上課」

兩廳院8/9演出取消延期、暫停服務區域這裡看

高鐵9日台中以北全天停止營運

宜縣府宣布9日停班停課

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

即／北北基放颱風假！宣布9日「停班停課」

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面