快訊／本島最後一個！苗栗縣府終於決定了　9日「上班上課」

記者柯振中／綜合報導

強颱利奇馬持續逼近台灣，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮等多個縣市已發布陸上颱風警報。根據最新出爐的風雨預報，苗栗縣政府8日晚間宣布，由於風雨未達停班停課標準，苗栗縣9日正常上班上課；不過，鄰近苗栗的新竹縣市停班停課、台中市上班上課的消息都在8點前就宣布了。

▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）



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中央氣象局表示，利奇馬暴風半徑從250公里擴大到280公里，最大風速也從原本每秒 51 公尺升級為每秒53公尺，稍早已針對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮等縣市發布陸上颱風警報。

中央氣象局課長羅雅尹指出，今天晚上北台灣的雨勢會越來越明顯，颱風中心9日上午最接近台灣北部海面，桃園以北、宜蘭地區最大陣風可能出現9至10級，甚至11級強陣風，但因為花蓮相對有地形屏障，陣風沒有這麼大；降雨部分，今晚20時至明天（9日）20時影響最大，西半部平地、東北部平地及花東山區都可能有局部性大雨豪雨情況。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

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