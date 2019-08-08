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高鐵5折票8/10開搶！大學生「優惠列車」5天多10班次可選

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高鐵站,高鐵彰化站,旅客,旅行（圖／記者周宸亘攝）

▲高鐵大學生5折票增加10個優惠班次。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝承恩／台北報導

高鐵返鄉5折票開搶！為滿足9月份各大專院校大學生開學返校需求，台灣高鐵公司特於9月6日（五）至9月10（二）間，規劃「大學生開學返校5折優惠列車」，5天共增加10班次各站停靠之列車對號座，將於8月10日開放購票。

除了原有大學生優惠專案可適用之5折、75折或88折車次外，為了因應大學生開學潮，高鐵每日南下、北上再加碼提供各一班指定車次，5天共增加10班次各站停靠之列車，可適用大學生標準車廂對號座5折優惠，8月10日（六）凌晨零時起陸續開放購票。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用高鐵返校展開新學期。

▲▼。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司特別提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，或經本公司公告之符合大學生身分之證明文件以備查驗（網路查詢學籍證明恕不適用）；如於驗票閘口或列車上抽查發現持大學生專案優惠車票乘車而未攜帶本人有效學生證者，需按規定進行補票，高鐵公司並得加收票價差額之50%違約金，更多大學生優惠專案資訊與相關規定，請詳高鐵企業網站大學生優惠說明。

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關鍵字：高鐵,大學返鄉,5折票

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