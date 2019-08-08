劍橋女大生1000m「開艙門」往外跳…猛獸區尋獲遺體　警：抗瘧藥致精神錯亂

▲劍橋女大生可蘭德（Alana Cutland）。（圖翻攝自Twitter／@HeartCambsNews）



記者張方瑀／綜合報導

英國劍橋大學女大生可蘭德（Alana Cutland）上月前往馬達加斯加實習，沒想到卻在輕型飛機上情緒失控，打開艙門從1100公尺的高空跳下。馬達加斯加警方7日證實，當地村民發現該名女大生遺體，而先前曾猜測她是因為服用抗瘧疾藥物，產生幻覺等不良反應，才會打開艙門跳機，但真實原因仍需等待法醫解剖後才能確定。

現年19歲的可蘭德就讀劍橋大學，主修自然生物科學，今年7月參與研究計畫至馬達加斯加進行生態調查。豈料她竟在輕型飛機剛起飛沒多久後情緒失控，多次試圖打開艙門往外跳，33歲的飛機駕駛馬赫法（Mahefa Tahina Rantoanina）回憶起當時狀況，仍餘悸猶存，「飛機還在升空，我就聽到另一名乘客詹森（Ruth Johnson）的尖叫，回頭一看可蘭德竟吊在飛機外。」

▲警方懷疑是抗瘧疾藥物引發可蘭德精神錯亂。（圖／翻攝自當事人臉書）



馬赫法說，他跟詹森都奮力拉著可蘭德，掙扎了近5分鐘後，可蘭德還是從他們眼前掉落，「回想起來最可怕的是，整個過程中可蘭德完全沒說任何話，只是用力想掙脫我們的雙手。」馬赫法表示，從起飛到降落不過45分鐘的時間，他完全不曉得為何可蘭德要打開艙門，「我只能說剛起飛時，可蘭德有說她頭痛，也許她生病了。」

調查人員表示，可蘭德過去曾有5次因為研究遭到質疑，而出現「偏執」情緒，研判跳機也許和她的研究有關。不過後續也有人指出，可能是服用抗瘧疾藥物後產生精神錯亂的不良反應，但一切都須等法醫鑑定結果公布。

馬達加斯加警方指出，可蘭德的掉落地點剛好在大型貓科棲息地，警方與當地居民每天在潮濕的叢林中步行超過25公里，四周充滿沼澤、蚊蟲、蛇類與肉食性動物，最後在墜落區域北方數公里處找到可蘭德的遺體。村民用塑膠布將遺體包住，帶回村里後由直升機帶回首都。

不過馬達加斯加政府也對英國提出抗議，因為該國自始至終沒有提供任何幫助，一名調查人員向《太陽報》表示，「我們正在盡最大的努力找到這名女孩，但我們是個資源有限的小國，這項任務有如大海撈針，但從頭到尾都沒收到英國的協助，不論是資金、搜救人員、或是其他任何建議。」