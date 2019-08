劍橋女大生1000m「開艙門」往外跳…猛獸區尋獲遺體　警：抗瘧藥致精神錯亂

▲劍橋女大生可蘭德(Alana Cutland)。(圖翻攝自Twitter/@HeartCambsNews)



記者張方瑀/綜合報導

英國劍橋大學女大生可蘭德(Alana Cutland)上月前往馬達加斯加實習,沒想到卻在輕型飛機上情緒失控,打開艙門從1100公尺的高空跳下。馬達加斯加警方7日證實,當地村民發現該名女大生遺體,而先前曾猜測她是因為服用抗瘧疾藥物,產生幻覺等不良反應,才會打開艙門跳機,但真實原因仍需等待法醫解剖後才能確定。

現年19歲的可蘭德就讀劍橋大學,主修自然生物科學,今年7月參與研究計畫至馬達加斯加進行生態調查。豈料她竟在輕型飛機剛起飛沒多久後情緒失控,多次試圖打開艙門往外跳,33歲的飛機駕駛馬赫法(Mahefa Tahina Rantoanina)回憶起當時狀況,仍餘悸猶存,「飛機還在升空,我就聽到另一名乘客詹森(Ruth Johnson)的尖叫,回頭一看可蘭德竟吊在飛機外。」

▲警方懷疑是抗瘧疾藥物引發可蘭德精神錯亂。(圖/翻攝自當事人臉書)



馬赫法說,他跟詹森都奮力拉著可蘭德,掙扎了近5分鐘後,可蘭德還是從他們眼前掉落,「回想起來最可怕的是,整個過程中可蘭德完全沒說任何話,只是用力想掙脫我們的雙手。」馬赫法表示,從起飛到降落不過45分鐘的時間,他完全不曉得為何可蘭德要打開艙門,「我只能說剛起飛時,可蘭德有說她頭痛,也許她生病了。」

調查人員表示,可蘭德過去曾有5次因為研究遭到質疑,而出現「偏執」情緒,研判跳機也許和她的研究有關。不過後續也有人指出,可能是服用抗瘧疾藥物後產生精神錯亂的不良反應,但一切都須等法醫鑑定結果公布。

馬達加斯加警方指出,可蘭德的掉落地點剛好在大型貓科棲息地,警方與當地居民每天在潮濕的叢林中步行超過25公里,四周充滿沼澤、蚊蟲、蛇類與肉食性動物,最後在墜落區域北方數公里處找到可蘭德的遺體。村民用塑膠布將遺體包住,帶回村里後由直升機帶回首都。

不過馬達加斯加政府也對英國提出抗議,因為該國自始至終沒有提供任何幫助,一名調查人員向《太陽報》表示,「我們正在盡最大的努力找到這名女孩,但我們是個資源有限的小國,這項任務有如大海撈針,但從頭到尾都沒收到英國的協助,不論是資金、搜救人員、或是其他任何建議。」

