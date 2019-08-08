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高中生音樂創作風靡直播圈　聲林之王張聖子、高慧君都驚艷！

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高中生音樂創作風靡直播圈！聲林之王張聖子、高慧君都驚艷！（圖／咖啡廣場提供）

 圖、文／咖啡廣場提供

近期直播圈掀起一股翻唱潮，其風靡程度之高，就連聲林之王「美聲歌姬」張聖子、紅衣教主高慧君、甜甜及亮金金等大咖直播主都跟著翻唱。如此風靡直播主的歌曲，竟出自一群高中生之手，他們是咖啡廣場站出來音樂挑戰賽8冠軍「未」，其冠軍歌曲《我是誰》因洗腦的旋律，連續一週在直播圈被瘋狂傳唱，其他挑戰賽的參賽歌曲也跟著被傳唱，堪比過去星光大道的流行風潮。

▲許多直播主紛紛翻唱《我是誰》

高中樂團實力超群，竟連聲林之王張聖子也大讚翻唱！

▲張聖子翻唱咖啡廣場站出來音樂挑戰賽8國高中組冠軍「未」的《我是誰》

聲林之王「美聲歌姬」張聖子在今年咖啡廣場站出來音樂挑戰賽8國高中組的決賽現場，大讚冠軍歌曲《我是誰》，更於現場直播與觀眾分享這首好歌。《我是誰》以學生的迷網為詞，搭配上熱血的旋律，在演出時引起現場觀眾熱烈迴響，冠軍團「未」更以這首歌擊敗各路好手，贏得拍攝MV的機會。
 

 ▲決賽後咖啡廣場為《我是誰》拍攝MV

曾參與各個歌唱戰役的張聖子，深刻了解比賽的艱辛，為了支持學生樂團，更在直播中翻唱並推薦，且以比賽過來人的經驗，鼓勵有音樂夢想的粉絲可以報名挑戰賽，讓自己的音樂被更多人聽見。

紅衣教主高慧君開直播翻唱！比賽系列歌曲竟引爆直播圈翻唱潮
不只張聖子，就連紅衣教主高慧君也在直播中翻唱《我是誰》，深知學生音樂在出名前不容易被聽見的高慧君，用翻唱支持這些年輕學生音樂人，讓好音樂更能被大眾認識，此舉更吸引原唱進入直播間與觀眾互動，讓高慧君又驚又喜。

不但開直播介紹歌曲外，高慧君也將翻唱影片上傳至自己臉書粉絲團，讓《我是誰》能被更多人聽到，支持這些學生能持續在音樂路上前進。對學生樂團十分關心的她，也推薦有玩音樂的學生參加明年第９屆的音樂挑戰賽，幫自己爭取更多聽到自己音樂的機會。

▲紅衣教主高慧君也以獨具特色的唱腔翻唱《我是誰》

不單只有《我是誰》MV爆紅，「未」參賽的另一首歌曲《小時候》也被直播主找到並翻唱，其他在音樂挑戰賽中參賽的高中生創作歌曲，如王淯騰的《YOUR BODY》、B2的《Hidin’》 許多直播主紛紛開直播翻唱，在直播圈造成一股風潮。
 

▲王淯騰的《YOUR BODY》也是翻唱熱門歌曲

只看MV、翻唱不過癮？未將於逢甲熱力開唱
不僅拍攝MV外，咖啡廣場還為獲獎參賽者舉辦了音樂祭，特別邀請了過去獲獎的團隊，從下午到晚上，讓這群音樂人能盡情的在舞台上展現自己的音樂。本屆的冠軍「未」除了將在現場帶來參賽的歌曲之外，還展現驚人的創作才能，將奪冠後一個月內完成的的新創作與現場民眾分享，大飽聽眾耳福。

除了這些創作新秀的演出外，8/31的音樂祭還有盧廣仲、老王樂隊、J.Sheon (街巷)、閻奕格等大咖明星，一起與未同場飆唱，想一睹這些新起之秀的精采演出，趕緊參與活動抽票吧！

咖啡廣場 2019站出來音樂祭相關資訊
音樂祭時間：2019/8/31 (六) 17:00 憑票入場
音樂祭地點：台中市西屯區文華路100號(逢甲大學體育館)
索票時間：2019/7/1 (一) 至 2019/8/18 (日) 23:59
索票方式：於索票期間，購買咖啡廣場寶特瓶產品，掃描瓶身貼紙QRcode進入索票網站，輸入貼紙序號，即可參加抽獎 (一組序號限使用一次)
索票網站：http://bit.ly/30QSUls

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關鍵字：咖啡廣場,站出來音樂祭,聲林之王,我是誰,,張聖子,高慧君

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