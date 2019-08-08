網友狂推開車族省油三招　幫車主顧好荷包不知不覺省出百萬年薪

▲油價時高時低，暑假到了經常帶著家人開車出遊，加油次數絕對少不了，掌握三原則讓開車族有效省油錢，加越多省越多還能賺好康。（圖／取自Pixabay）

消費中心／綜合報導

萬物齊漲只有薪水凍漲，每個月的開銷都超大，為了家庭和諧，車不能不開，但只要掌握省油三招，就能幫車主顧好荷包，對開車族來說，加油是每個月必要的交通費用支出，動輒幾張小朋友就這樣沒了，如果是常在外面跑的人，無論是業務、計程車運將，或是常常要接送家人，尤其是暑假期間，帶著一家大小出遊，加油次數絕對少不了，想賺外快的外送潮哥潮姐，還有辛苦的計程車運將，每天東奔西跑好幾趟，結果油價一漲，辛苦的奔波又被打了折扣，真是令人不快。不過油錢也有方法可以省很大，仔細算下來，開車出門一趟還比拉著一家大小搭乘大眾運輸省得多，對計程車運將和現在超夯的外送潮哥潮姐來說，每加一次油就省一筆，跟百萬年薪的距離越來越近。身為開車族必學省油三招，第一招，每週注意浮動油價；第二招，選擇自助加油立馬享降價優惠；第三招，一定要刷聯名卡，一定要刷聯名卡，一定要刷聯名卡，很重要所以說三次，聯名卡優惠眾多，每刷一次就賺一次，除了降價優惠之外，還可以兌換咖啡、漢堡、賣場禮券……等，省錢還能享好康，天底下就是有這麼好的事。

▲看到油錶即將歸零就覺得心痛。（圖／取自Pixabay）

▲加油也是有撇步的，選擇自助加油再享天天降價省更多。（圖／取自Pixabay）

油價時高時低，每個月的支出不容小覷，油不能不加，但是可以用聰明的方法加，加油聯名卡這麼多種，到底哪種最划算？挑選加油聯名卡的關鍵，除了要看回饋內容之外，還要考量使用方便性，國泰世華台塑聯名卡是你省油錢的好幫手，無論你加的是汽油或柴油，都有降價優惠，汽油自助加油再享天天降價1.2元的好康。使用國泰世華台塑聯名卡所累積的加油金，還有多項折抵兌換管道，到台亞、福懋、西歐及有標示動能精靈的加油站，每公升可折抵1元加油金，等於每公升最高省2.2元，加越多省越多。每週三加油日，汽油加滿25公升（含）以上還可現折25元，挑對時間再省一波。

▲只要持國泰世華台塑聯名卡至台亞、福懋、西歐及有標示動能精靈（如圖）的加油站，每公升就可折抵1元加油金。（圖／翻攝自國泰世華銀行官網）

▲加油還能賺享受，多樣好禮等你拿。（圖／取自Pixabay）

誰說加油金只能在站內加油折抵？現在在「國泰優惠app」還可兌換多項好禮，咖啡、漢堡、百貨及大賣場禮券，300元加油金即可換3杯Haagen-Dazs冰淇淋迷你杯，剛剛花的油錢馬上賺回來，吃喝玩樂優惠多樣，加油賺享受，生活好easy。

▲加油聯名卡這麼多種到底怎麼挑？辦得多不如辦得好，國泰世華台塑聯名卡附加價值高，讓開車族更有感。（圖／國泰世華提供）

除此之外，持指定卡別消費達5,000元，次月再享市區停車場免費停車，開車族最頭痛的停車問題也幫你解決，還有汽車保養與汽車百貨消費等優惠，多到用不完。即日起至9月30日，首次申辦台塑聯名卡正卡，首刷一般消費不限金額就送300元加油金首刷禮、核卡後90天內站內筆筆加油再享最高3%加油金回饋，首刷加油禮雙重送最高可拿500元加油金，加油滿額登錄還可累積加油金省更多，新用卡辦得多不如辦得好，附加價值讓開車族更有感。

▲身為開車族，快把聰明加油的方法學起來護荷包。（圖／資料照）

本文由國泰世華銀行邀稿

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。

預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。