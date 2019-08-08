　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網友狂推開車族省油三招　幫車主顧好荷包不知不覺省出百萬年薪

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼國泰世華台塑卡。（圖／取自PIXABAY）

▲油價時高時低，暑假到了經常帶著家人開車出遊，加油次數絕對少不了，掌握三原則讓開車族有效省油錢，加越多省越多還能賺好康。（圖／取自Pixabay）

消費中心／綜合報導

萬物齊漲只有薪水凍漲，每個月的開銷都超大，為了家庭和諧，車不能不開，但只要掌握省油三招，就能幫車主顧好荷包，對開車族來說，加油是每個月必要的交通費用支出，動輒幾張小朋友就這樣沒了，如果是常在外面跑的人，無論是業務、計程車運將，或是常常要接送家人，尤其是暑假期間，帶著一家大小出遊，加油次數絕對少不了，想賺外快的外送潮哥潮姐，還有辛苦的計程車運將，每天東奔西跑好幾趟，結果油價一漲，辛苦的奔波又被打了折扣，真是令人不快。不過油錢也有方法可以省很大，仔細算下來，開車出門一趟還比拉著一家大小搭乘大眾運輸省得多，對計程車運將和現在超夯的外送潮哥潮姐來說，每加一次油就省一筆，跟百萬年薪的距離越來越近。身為開車族必學省油三招，第一招，每週注意浮動油價；第二招，選擇自助加油立馬享降價優惠；第三招，一定要刷聯名卡，一定要刷聯名卡，一定要刷聯名卡，很重要所以說三次，聯名卡優惠眾多，每刷一次就賺一次，除了降價優惠之外，還可以兌換咖啡、漢堡、賣場禮券……等，省錢還能享好康，天底下就是有這麼好的事。

▲▼國泰世華台塑卡。（圖／取自PIXABAY）

▲看到油錶即將歸零就覺得心痛。（圖／取自Pixabay）

▲▼國泰世華台塑卡。（圖／取自PIXABAY）

▲加油也是有撇步的，選擇自助加油再享天天降價省更多。（圖／取自Pixabay）

油價時高時低，每個月的支出不容小覷，油不能不加，但是可以用聰明的方法加，加油聯名卡這麼多種，到底哪種最划算？挑選加油聯名卡的關鍵，除了要看回饋內容之外，還要考量使用方便性，國泰世華台塑聯名卡是你省油錢的好幫手，無論你加的是汽油或柴油，都有降價優惠，汽油自助加油再享天天降價1.2元的好康。使用國泰世華台塑聯名卡所累積的加油金，還有多項折抵兌換管道，到台亞、福懋、西歐及有標示動能精靈的加油站，每公升可折抵1元加油金，等於每公升最高省2.2元，加越多省越多。每週三加油日，汽油加滿25公升（含）以上還可現折25元，挑對時間再省一波。

▲▼國泰世華台塑聯名卡。（圖／翻攝自官網）

▲只要持國泰世華台塑聯名卡至台亞、福懋、西歐及有標示動能精靈（如圖）的加油站，每公升就可折抵1元加油金。（圖／翻攝自國泰世華銀行官網）

▲▼國泰世華台塑卡。（圖／取自Pixabay）

▲加油還能賺享受，多樣好禮等你拿。（圖／取自Pixabay）

誰說加油金只能在站內加油折抵？現在在「國泰優惠app」還可兌換多項好禮，咖啡、漢堡、百貨及大賣場禮券，300元加油金即可換3杯Haagen-Dazs冰淇淋迷你杯，剛剛花的油錢馬上賺回來，吃喝玩樂優惠多樣，加油賺享受，生活好easy。

▲▼國泰世華台塑卡。（圖／業者提供）

▲加油聯名卡這麼多種到底怎麼挑？辦得多不如辦得好，國泰世華台塑聯名卡附加價值高，讓開車族更有感。（圖／國泰世華提供）

除此之外，持指定卡別消費達5,000元，次月再享市區停車場免費停車，開車族最頭痛的停車問題也幫你解決，還有汽車保養與汽車百貨消費等優惠，多到用不完。即日起至9月30日，首次申辦台塑聯名卡正卡，首刷一般消費不限金額就送300元加油金首刷禮、核卡後90天內站內筆筆加油再享最高3%加油金回饋，首刷加油禮雙重送最高可拿500元加油金，加油滿額登錄還可累積加油金省更多，新用卡辦得多不如辦得好，附加價值讓開車族更有感。

▲▼台塑加油站。（圖／取自台塑化網站）

▲身為開車族，快把聰明加油的方法學起來護荷包。（圖／資料照）

本文由國泰世華銀行邀稿

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。

預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。

ET快訊
快訊／桃園復興區宣布：即刻停班停課
北北基7縣市明達停班課標準　氣象局曝颱風最新動態

關鍵字：加油,聯名卡,刷卡,省油,開車族

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

油價狂漲！車主省荷包作戰　台塑聯名卡首刷最高送350元加油金、每公升省3.2元

東森購物1～7月營收比去年成長30%　保健食品賣到奪冠

網友狂推開車族省油三招　幫車主顧好荷包不知不覺省出百萬年薪

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼快囤泡麵　全聯熱銷TOP 10必搶

台灣樂天Kobo上架有聲書　初期主打外文書種

博客來拓東南亞營運版圖　開放泰菲印越4地百貨出口

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱銷商品TOP 5出爐　四大超商全面備戰

強震+強颱來襲！防災品熱搜翻倍漲　防災頭套詢問高

內行才知道！「台灣量販霸主」好貨浮出水面　網友哀嚎：被搶購一空怎辦？

高中生音樂創作風靡直播圈　聲林之王張聖子、高慧君都驚艷！

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

東森購物1～7月營收比去年成長30%　保健食品賣到奪冠

網友狂推開車族省油三招　幫車主顧好荷包不知不覺省出百萬年薪

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼快囤泡麵　全聯熱銷TOP 10必搶

台灣樂天Kobo上架有聲書　初期主打外文書種

博客來拓東南亞營運版圖　開放泰菲印越4地百貨出口

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱銷商品TOP 5出爐　四大超商全面備戰

強震+強颱來襲！防災品熱搜翻倍漲　防災頭套詢問高

內行才知道！「台灣量販霸主」好貨浮出水面　網友哀嚎：被搶購一空怎辦？

高中生音樂創作風靡直播圈　聲林之王張聖子、高慧君都驚艷！

禮輕情意重！用「六月初一.8 結蛋捲」巴結每個人的心～

感動收女兒父親節禮物　爸一看傻眼「把我的眼淚還來」

剪唇＆舌繫帶超流行！醫揭「不需要挨這刀」：有這2狀況再考慮

Nissan「超帥8人座」Serena小改款上市！半自動駕駛科技搭載

外媒爆料：微軟竊聽疑慮！　Skype錄下用戶「電話性愛」...Cortana錄到搜尋色情內容

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

4男揪團騎車環島　他見背後「義氣宣告」秒噴淚：一生就夠了

「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！是我家的！

MSCI指數沙國升、南韓調　元大投信：新進國家影響變大

炸雞酥香會噴汁！隱身市場平價小食堂　還有咖哩飯、親子丼

強強聯手！三星攜微軟　共同應對來自蘋果的競爭

消費熱門新聞

內行才知！台灣賣場霸主好貨浮出..

下班就去買！強颱「利奇馬」進逼..

「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱..

首創！「黃金榴槤」比薩夏季限定..

熱血開練！「啦啦隊女神」搶先體..

霸氣「米奇摩天輪」驚現超市！1..

限時35天！「豬肉滿福堡」買一..

肉多多高CP值套餐　299元吃..

新光三越A9七夕停電達45分鐘

「利奇馬颱風」進逼！量販湧人潮..

最受網友歡迎7大摩鐵　台中包辦..

神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自..

限3000組！「小熊維尼爆米花..

肯德基最強「謎樣霸主」！背後3..

更多熱門

相關新聞

鄧倫霸氣護馬思純：她是我的人！

鄧倫在《加油，你是最棒的》和馬思純（飾演福子）合作演出，俊男美女配，吸引不少劇迷目光。最新一集中，他在一場飯局上，為了保護被酒澆頭、徹底被羞辱的馬思純，也對醉酒的導演還以顏色，霸氣護女方：「福子是我的人！」男友力Max，讓不少粉絲入迷。

刷卡645萬買私菸　玉山金首度回應

「油槍插著人就走了」她曝員工更白目行徑

加油站員工「插了就閃」液體噴濺她新衣

普渡拜拜　回饋最高達20%

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面