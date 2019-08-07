「真心相信韓國瑜是救世主」！去死韓粉轟：台灣人不適用愛與包容

▲楊性女韓粉在煎餅店內怒嗆「去死吧」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／高雄報導

在煎餅店怒嗆成名、被封為「去死韓粉」的楊女7日上午6時許再度於臉書PO文，直指自己真心相信高雄市長韓國瑜是「中華民國救世主」，而韓市長的愛與包容不適用在台灣人身上，「鋼鐵韓家軍們，我們一定要把憤怒及心疼化為力量，2020一定要把韓國瑜送入中華民國總統府！」

楊女在臉書激昂發表自己對於目前政局看法，開頭即直指「愛與包容不適用在台灣人身上」；她認為，「我們是正統的中華民國，不是台灣（地名），香港獨、澳門獨、中華人民共和國統一都與我們無關。鋼鐵韓家軍們大力宣傳出去，讓全世界的人知道，目前中華民國獨立與統一都是不可能的事，老百姓們、尤其是年輕人，不要再被政治人物騙了！」

楊女表示，繼蔣經國總統以後，政商勾結早已是中華民國存在已久的事實，僅有暗吃、明吃的差別而已，「我相信韓國瑜是會處理好國家大事的人，我相信、且真心地相信韓國瑜總統是中華民國的救世主，因為只有他敢說真話！」

「如果台灣目前真的可以說獨立或統一的話，唯一的途徑就是打仗！」楊女怒嗆，台灣人誰要打仗先站出來說，「像蘇貞昌說的拿掃帚嗎？叫民進黨帶頭先去打仗啊！」楊女更點名民進黨副秘書長、曾參與太陽花的林飛帆、大陸民運人士吾爾開希、王丹等人，「你們在台灣吃香喝辣，請問幫助老百姓做了什麼好事？一天到晚搞破壞、貪污、搞亂中華民國當老百姓團結的心！」

文末，楊女再次重申、並籲請愛中華民國的老百姓們，2020年1月11日「請大家唯一支持韓國瑜當總統，『國家安全、人民有錢』才是目前真正解決兩岸關係的唯一辦法，相信聰明絕頂韓國瑜總統會給我們安居樂業的日子，中華民國萬歲！」

▼楊女在臉書PO文，「相信韓國瑜是救世主」。（圖／翻攝當事人臉書）