　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策　不炒房、不造假、不隱瞞

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策，不炒房、不造假、不隱瞞（圖／永慶房屋提供）

▲董事長孫慶餘帶領葉凌棋業務總經理、吳良治總經理及區域長官一同宣示保障消費者權益。

圖、文／永慶房屋提供

房仲龍頭再度領航產業！走在政策之前，推出「永慶房屋實價登錄3.0」！即日起永慶房屋提供之成交行情將揭露至「門牌」，讓房價資訊完全公開透明，以彌補實價登錄2.0版未能過關的遺憾。為推動居住正義，保障消費者權益， 8/5由集團孫慶餘董事長親自主持記者會，宣布先誠實再成交的升級服務：「誠實房價報告書」全新上線，並帶領高階主管及永慶房屋各行政區主管宣示，持續堅持三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞，做房仲業的良心！

這不是永慶第一次走在政策之前! 30多年前孫慶餘董事長就是看不慣房仲業無法可管，資訊不透明，賺差價坑殺消費者的事件頻傳，從國外引進並推動新式仲介、推動立法，當年《不動產仲介經紀業管理條例》能立法通過，也是孫慶餘董事長花10年時間在公會奔波推動。民國96年，永慶房屋更全面公開成交行情：免費提供網上查詢區域成交行情，比政府實價登錄政策早六年！

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策，不炒房、不造假、不隱瞞（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋誠實房價報告書全新上線（右2）永慶房屋業管部陳賜傑協理及三位區域主管一同展示。

全新「誠實房價報告書」上線，主打：即時完整、行情趨勢分析、區域比較
成立永慶房屋時，孫慶餘董事長就清楚定義房仲價值：不買房子、不賣房子，只提供實實在在的資訊與服務；並堅持永慶三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞，保障消費者權益。今日代表說明「永慶實價登錄3.0」-誠實房價報告書的永慶房屋業務管理部陳賜傑協理指出：為滿足消費者對房價透明的期待，永慶房屋將為每位客戶製作專屬的「誠實房價報告書」：①提供即時完整的成交行情資訊：除政府實價登錄資料外，永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，立即更新並揭露至門牌地址。②提供區域、路段及社區的行情趨勢分析，③提供鄰近社區近期最新成交行情，讓客戶全面且完整的掌握房價資訊。

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策，不炒房、不造假、不隱瞞（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋業務管理部協理陳賜傑說明誠實房價報告書。

率先公開成交行情落至門牌 莊孟翰：永慶這樣做合理！
對於永慶房屋率先公布成交資料落至門牌，淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰也表示贊成，他也分析，永慶房屋提供落實至門牌的成交資訊是合理的。舉例來說明：以仁愛路為例，仁愛尚華與仁愛麗景是在同一區段內，但價格不同，一般人分辨不出來，如果連附近行情都提供並做分析，客戶出價將更為精準，對於消費者來說，值得肯定。且提供社區歷史行情的分析全部公開，亦對想都更，卻怕不能理解區域價值的屋主幫助很大，其實說起來也幫了想整合的建商，因為有行情變化標示在那裡，更能可以減少建商與屋主猜忌，加速都更。

嚴以律己 永慶房屋堅守三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞
負責把關交易安全的永慶房屋周國平協理說明：永慶人堅守孫慶餘董事長訂定的永慶三不政策：①「不炒房」-拒絕與投機客配合：針對短期且頻繁交易的投機客建檔列管，不得接受委買委賣，②「不造假」-不配合製作假合約，操弄實價登錄或做銀行超貸、③「不隱瞞」-即時完整的提供成交行情(誠實房價說明書)，提供客戶做參考。

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策，不炒房、不造假、不隱瞞（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋保障消費者權益重要服務與制度表。

免屈打成招　房仲新廣告大玩黑色幽默
https://house.ettoday.net/news/1417507#ixzz5vcUdpn3N
求職也有主題曲！　永慶房屋「趕面試」神曲創百萬點閱
https://house.ettoday.net/news/1392140#ixzz5vcUue9OO
想當房仲終結薪酸？求職先知道什麼是「五不一沒有」！https://www.ettoday.net/news/20190315/1400025.htm#ixzz5vcUnlgTA

ET快訊
女車主急報案汽車「4片玻璃被偷了」！警到場按電動窗開關秒結案
獨／海派「昆凌」包養價每月40萬！再設局詐醫檢董座5千萬
老夫妻「組隊Uber Eats」鼻酸！網驚這張圖害慘他們…真
新光三越A9停電45分鐘！顧客怒：吃個情人餐全身濕透

關鍵字：永慶房屋,房產,房仲,實價登錄,房價

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策　不炒房、不造假、不隱瞞

影／新光三越A9七夕停電達45分鐘　顧客：吃個情人餐全身濕透

【廣編】2019 LEXUS全國兒童高爾夫公開賽報名開跑

今夏最後的微醺時刻　留不住的餐酒館WE BISTRO夏末熄燈倒數

大戰情人節！網購公布網友最愛7大摩鐵　台中一次包辦前3名

【廣編】犒賞老爸超有感！凱擘大寬頻88節推出500M光纖上網＋看電視優惠方案

台灣人最愛這口味！達美樂30年賣破一億個比薩　限時推史上最狂優惠

神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自品嚐狂讚「料多爆漿」　網推爆：在哪買？

首創！「黃金榴槤」比薩夏季限定　每家必勝客每天限量3個

東森購物台上架OVO串流平台　開台慶不限金額折100

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策　不炒房、不造假、不隱瞞

影／新光三越A9七夕停電達45分鐘　顧客：吃個情人餐全身濕透

【廣編】2019 LEXUS全國兒童高爾夫公開賽報名開跑

今夏最後的微醺時刻　留不住的餐酒館WE BISTRO夏末熄燈倒數

大戰情人節！網購公布網友最愛7大摩鐵　台中一次包辦前3名

【廣編】犒賞老爸超有感！凱擘大寬頻88節推出500M光纖上網＋看電視優惠方案

台灣人最愛這口味！達美樂30年賣破一億個比薩　限時推史上最狂優惠

神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自品嚐狂讚「料多爆漿」　網推爆：在哪買？

首創！「黃金榴槤」比薩夏季限定　每家必勝客每天限量3個

東森購物台上架OVO串流平台　開台慶不限金額折100

紙風車確定取消台中演出　聲明「希望未來所有人都不再被刁難」

烤鴨大賽又跳票！挨轟「鴨子飛到哪了」　潘恆旭：沒邀到名店

主子探頭照太美　媽想重溫卻反被「鬥雞眼ET」嚇到嘴歪

買房奉養老母裝潢竟漏水　「紅孩兒」王海輪3告設計師詐欺

赴紐澳旅遊正是時候！紐西蘭降息讓紐元重貶　澳幣連帶受挫創10年新低

醫術高超卻有殺人前科！《天才醫生車耀漢》好看的理由

快看藥單！長期服用「抗膽鹼效果強」藥物...恐增失智風險

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

鬼月友身現莫名瘀青...她驚曝瞄見「白影＋一顆頭」！劇情神逆轉　網怒：北爛

幼犬找媽被車撞死　脹奶母狗每夜茫然徘徊「孩子呢？」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

消費熱門新聞

新光三越A9七夕停電達45分鐘

首創！「黃金榴槤」比薩夏季限定..

台灣人最愛這口味！達美樂30年..

蔡依林情人節放閃視訊曝光

限量18000個！超商買金莎免..

肯德基最強「謎樣霸主」！背後3..

梁朝偉、馬東石首度加入漫威英雄

最受網友歡迎7大摩鐵　台中包辦..

神秘暗黑「榴槤比薩」！勇者親自..

限3000組！「小熊維尼爆米花..

防曬看SPF或PA？實測結果意..

肉多多高CP值套餐　299元吃..

韓國超商驚現「台灣牛肉麵」！

連續14天爽抽「買一送一」！星..

更多熱門

相關新聞

房仲堅持不向屋主報價　網揭：是話術！

一名最近想要買房的網友在PTT發文說，他透過房仲來和屋主討論價格，開出的價格也是參考實價登錄網以後訂定的，很合乎市面上的行情，但是房仲卻堅持「這價格他不會給賣方看」，還一直要他給出更有誠意的數字，最後雙方無法達成共識只好解散，這也不禁讓原PO納悶，「房仲為何一直堅持最低就是他的數字？」

建案得獎與否　業者：助攻賣房有效

政府沒做他們做！房仲標榜　搶先實價揭露所有門牌

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

女星半夜睡進導演家11hrs！「演過4部片全是他的」

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面