永慶孫慶餘：保障消費者堅持三不政策　不炒房、不造假、不隱瞞

▲董事長孫慶餘帶領葉凌棋業務總經理、吳良治總經理及區域長官一同宣示保障消費者權益。

圖、文／永慶房屋提供

房仲龍頭再度領航產業！走在政策之前，推出「永慶房屋實價登錄3.0」！即日起永慶房屋提供之成交行情將揭露至「門牌」，讓房價資訊完全公開透明，以彌補實價登錄2.0版未能過關的遺憾。為推動居住正義，保障消費者權益， 8/5由集團孫慶餘董事長親自主持記者會，宣布先誠實再成交的升級服務：「誠實房價報告書」全新上線，並帶領高階主管及永慶房屋各行政區主管宣示，持續堅持三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞，做房仲業的良心！

這不是永慶第一次走在政策之前! 30多年前孫慶餘董事長就是看不慣房仲業無法可管，資訊不透明，賺差價坑殺消費者的事件頻傳，從國外引進並推動新式仲介、推動立法，當年《不動產仲介經紀業管理條例》能立法通過，也是孫慶餘董事長花10年時間在公會奔波推動。民國96年，永慶房屋更全面公開成交行情：免費提供網上查詢區域成交行情，比政府實價登錄政策早六年！

▲永慶房屋誠實房價報告書全新上線（右2）永慶房屋業管部陳賜傑協理及三位區域主管一同展示。

全新「誠實房價報告書」上線，主打：即時完整、行情趨勢分析、區域比較

成立永慶房屋時，孫慶餘董事長就清楚定義房仲價值：不買房子、不賣房子，只提供實實在在的資訊與服務；並堅持永慶三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞，保障消費者權益。今日代表說明「永慶實價登錄3.0」-誠實房價報告書的永慶房屋業務管理部陳賜傑協理指出：為滿足消費者對房價透明的期待，永慶房屋將為每位客戶製作專屬的「誠實房價報告書」：①提供即時完整的成交行情資訊：除政府實價登錄資料外，永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，立即更新並揭露至門牌地址。②提供區域、路段及社區的行情趨勢分析，③提供鄰近社區近期最新成交行情，讓客戶全面且完整的掌握房價資訊。

▲永慶房屋業務管理部協理陳賜傑說明誠實房價報告書。

率先公開成交行情落至門牌 莊孟翰：永慶這樣做合理！

對於永慶房屋率先公布成交資料落至門牌，淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰也表示贊成，他也分析，永慶房屋提供落實至門牌的成交資訊是合理的。舉例來說明：以仁愛路為例，仁愛尚華與仁愛麗景是在同一區段內，但價格不同，一般人分辨不出來，如果連附近行情都提供並做分析，客戶出價將更為精準，對於消費者來說，值得肯定。且提供社區歷史行情的分析全部公開，亦對想都更，卻怕不能理解區域價值的屋主幫助很大，其實說起來也幫了想整合的建商，因為有行情變化標示在那裡，更能可以減少建商與屋主猜忌，加速都更。

嚴以律己 永慶房屋堅守三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞

負責把關交易安全的永慶房屋周國平協理說明：永慶人堅守孫慶餘董事長訂定的永慶三不政策：①「不炒房」-拒絕與投機客配合：針對短期且頻繁交易的投機客建檔列管，不得接受委買委賣，②「不造假」-不配合製作假合約，操弄實價登錄或做銀行超貸、③「不隱瞞」-即時完整的提供成交行情(誠實房價說明書)，提供客戶做參考。

▲永慶房屋保障消費者權益重要服務與制度表。

免屈打成招 房仲新廣告大玩黑色幽默

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求職也有主題曲！ 永慶房屋「趕面試」神曲創百萬點閱

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