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12天4次射彈！北韓嗆要「尋新出路」　分析：為談判加籌碼

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▲▼北韓金正恩25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲北韓2周內4度試射武器。圖為上月25日發射短程彈道飛彈。（朝中社）

記者王致凱／綜合報導

北韓2周內4次發射飛行器，並揚言「不得不尋求新出路」，抗議美國與南韓舉行聯合軍演。韓聯社分析，北韓刻意渲染飛彈危機，是為了加強華府和首爾的施壓力度，為無核化談判增加籌碼。

韓聯社報導，北韓自7月25日以來，12天內4度發射武器，包括6日凌晨從朝鮮半島西部的黃海南道朝東部海域發射2枚不明飛行物體，並於先前公布談話稱譴責南韓與美國。北韓談話稱，北韓被迫採取消除國家安全威脅措施，美國與南韓應對此負責，且北韓也不得不開發、試驗和部署防禦國家的必要手段。

南韓與美國5日啟動下半年聯合軍演，演習採兵棋推演模式進行，不動用實際兵力和裝備。報導指出，美國考慮到無核化磋商重啟一事，此次軍演暫不使用「同盟」代號，美方並透過外交管道向北韓詳細說明此次軍演的性質。

分析認為，北韓不斷發射武器恫嚇，此舉出自於對自身安全的憂慮，特別是北韓很可能透過「武力示威」，將保障自身安全定為朝美磋商的首要議題。在河內川金會談判破局後，北韓曾公開表明，將無核化談判的首要目標從解除對北韓制裁改為確保體制安全。

報導提到，北韓先前在談話中指出，北韓堅持以對話解決問題，但在「軍事敵對」行為持續的情況下，對話動力只會逐漸減弱。這被認為是北韓仍留下繼續與美國保持對話空間的餘地。專家表示，北韓近期不斷製造緊張氛圍，目的是為佔據朝美談判制高點，增加自己的談判籌碼，而美國也對平壤釋出重啟談判的訊息。

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