　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

萬年重考、求職碰壁！日男蹲家裡30年　雙親離世…活活餓死家中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／編譯

日本政府日前公布，國內繭居族（ひきこもり）人數高達61萬人，且年齡持續增長，然而當高齡雙親死亡後，剩下的繭居族孩子又該如何呢？近來日本一名56歲中年男子就因為長期待在家裡，無法獨立養活自己，在父母過世後，也餓死家中。

日本NHK電視台節目「クローズアップ現代＋」為繭居族製作專題報導，關注這些未能找到工作、從此蹲在家中啃老至50歲的繭居族，他們全靠80歲高齡的父母親養活，也形成「8050現象」

節目隨著社工觀察一名56歲男子伸一，自從10年前父母親過世後，伸一不找工作、不出家門，就靠父母親留下的錢過活。只是他早已瘦得全身皮包骨、身體虛弱，但當社工詢問近況，伸一卻禮貌又疏遠的回應「不要緊」，徹底拒絕他人的關心。

當時鄰居坦言，伸一若持續同樣的生活，很快就會死去，誰料10天後，伸一真的死於家中，死因是「營養失調」。伸一的弟弟二郎得知消息，前往家中處理後事，在整理遺物時發現，伸一有好好將父母存款記帳下來，推算自己的生活費

二郎表示，哥哥自從大學失利後，就成了萬年重考生，但卻幾年下來也沒能成功，放棄就學直接找工作又不順利，從此變成繭居族靠爸媽養。

而爸爸的日記中，則將伸一變成繭居族的過程記錄下來，「最近都沒有跟伸一一起吃飯，果然是在意沒工作的事嗎」、「晚飯後又跟伸一吵架了，知道他不想聽工作的事，還是不自覺提了」。之後家庭關係變差，父親癌症末期，媽媽罹患健忘症，即使如此，仍要養著繭居的伸一，「如果有天我病倒了，這個家會變得怎麼樣呢？」

區公所表示，其實他們早就關注伸一長達1個半月，知道伸一繭居了近30年，但因為安置手續有限制，若伸一本人沒有意願，在未出事的情況下，他們沒有辦法將伸一強制送醫，也對伸一的案例相當難過，「很後悔我們的處理腳步太遲了」。

ET快訊
4歲女童「幼兒園溺水」命危！還沒脫離險境　媽崩潰：才第三天上
三颱共舞了！第10號颱風「柯羅莎」生成　利奇馬海陸警估明發布
台灣民眾黨允許「雙重黨籍」　國民黨：有黨員加入就開除

關鍵字：日本,繭居族,家裡蹲,啃老,8050問題,死亡,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

經濟報復延燒…藝文、體育也遭殃　南韓小姐拒參加選美賽：同心抗日！

中美互不相讓！企業擔心「川普錯誤政策」　CNN：貿易戰已失控

冰蓋融化海平面上升0.5公釐　7月成全球史上最熱

美股暴跌！前500大富豪財富淨值縮水2.1%　首富慘失34億美元

萬年重考、求職碰壁！日男蹲家裡30年　雙親離世…活活餓死家中

人民幣「破七」震盪國際經濟　華爾街日報：中國受的傷會比美國重！

2槍擊釀31死...川普嚴詞譴責「白人至上主義」！美媒罵：就是他帶頭的

她去做美甲沙龍！中指竟出現「神秘黑塊」　最後整根變形爆膿

聯合國密報：北韓駭客入侵交易所　獲益至少20億美金「作為核武資金」

列車進站...惡劣男突「踹人下月台」　機靈男秒閃軌道旁驚險保命

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

經濟報復延燒…藝文、體育也遭殃　南韓小姐拒參加選美賽：同心抗日！

中美互不相讓！企業擔心「川普錯誤政策」　CNN：貿易戰已失控

冰蓋融化海平面上升0.5公釐　7月成全球史上最熱

美股暴跌！前500大富豪財富淨值縮水2.1%　首富慘失34億美元

萬年重考、求職碰壁！日男蹲家裡30年　雙親離世…活活餓死家中

人民幣「破七」震盪國際經濟　華爾街日報：中國受的傷會比美國重！

2槍擊釀31死...川普嚴詞譴責「白人至上主義」！美媒罵：就是他帶頭的

她去做美甲沙龍！中指竟出現「神秘黑塊」　最後整根變形爆膿

聯合國密報：北韓駭客入侵交易所　獲益至少20億美金「作為核武資金」

列車進站...惡劣男突「踹人下月台」　機靈男秒閃軌道旁驚險保命

情人節求婚、你買房了嗎？專家祭3守則挑房　保證不NG

勞、就保爭議2019上半年破2,000件　民眾這樣做翻盤率逾3成

快訊／北市內湖山區河川整治工程！工人慘遭大石壓傷　「右小腿骨折」送醫急救

蔡瑞雪「雪白北半球掉出來」！　認了10男同時追：最近有新對象

他計畫3000萬買「台中3房2衛」出租　過來人苦勸：投報4%以下不要碰！

點2杯烏龍加仙草粉圓　清新店員：都一樣嗎？妹子一喝秒暈...網笑：智力測驗

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

曾莞婷細肩帶「愛心豪乳」現形！　網定格看：半顆跑出來了

迷戀正妹直播主！人夫30天砸53萬「討芳心」...積蓄全花光　他怒打妻兒洩恨

【罷韓店家風波】房東可隨時終止租約嗎？

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

23歲女車上生產！外婆一看女嬰..

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50..

美股三大指數重挫！道瓊大跌76..

男右腿冒小紅腫　竟是「死神記號..

新北五股全渣男？日本人史上反感

美財政部：將中國列為匯率操縱國

女兒藏250支AV…老翁發洩內..

逛美術館　6歲童遭人從10F往..

父偷兒醫藥費500萬　住飯店玩..

泰「毒奶按摩」夯　男客讚痛又爽

狗狗狂吠亂衝　警察嚇到開槍誤殺..

殺女大生棄屍　日媒稱嫌：噁心宅

毒梟「戴面具+粉上衣」扮女兒逃..

馬桶堵塞！撬開驚見3月大男嬰屍

更多熱門

相關新聞

賞楓旺季到　日本東北賞楓必推3景點

賞楓旺季就要到來，想在秋天捕捉最美的「楓」景，那你絕對要到日本東北走一趟，到號稱世界最美的「奧入瀨溪」、東北小京都「角館」、日本第一美溪「嚴美溪」感受秋天之美！

北韓駭客入侵交易所　竊20億作核武資金

乙武洋匡曝分身　「連牙齒都像」

南韓軍方：北韓今晨試射短程彈道導彈

NHK訪小英「邊喝珍奶」　網笑翻…嚼嚼嚼

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開山刀

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面