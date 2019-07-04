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Nokia絕版手機曝光！未公開原型機「輕巧像iPod」…搭安卓系統網拍6萬2

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▲諾基亞（Nokia）Ion Mini手機被放在國外拍賣網站，以1999美元（約新台幣6萬2200元）的價格出售。（圖／翻攝自ebay）

▲諾基亞（Nokia）Ion Mini手機被放在國外拍賣網站，以1999美元（約新台幣6萬2200元）的價格出售。（圖／翻攝自ebay，下同）

科技中心／綜合報導

諾基亞（Nokia）被微軟收購之前，曾計畫出一款安卓操作系統的小型MINI智慧型手機，身形小巧猶如iPod，但最後這款手機沒有發布。不過最近卻發現，這款輕巧的手機竟然出現在國外拍賣網站上，售價1999美元（約新台幣6萬2200元），引起網友討論。

這款Nokia手機型號為「Ion Mini」，非常輕巧，可以放在手掌心，螢幕下方甚至有一條特殊材質的握柄。雖然賣家沒有提供確切的螢幕尺寸，不過根據對比圖，整體機身比iPhone 5s小一截。

▲諾基亞（Nokia）Ion Mini手機被放在國外拍賣網站，以1999美元（約新台幣6萬2200元）的價格出售。（圖／翻攝自ebay）

根據拍賣網站顯示，Ion Mini運作Android 4.3系統版本，在2013年至2014年之間製造，非常小巧簡約，而且設備也已解鎖，可以與任何電信商一起使用，包括WiFi和3G網路都有完整服務。賣家還說：「如果Ion Mini當時被發布，那麼它就會成為手機市場上熱門的產品之一。」

雖然Nokia Ion Mini運作Android 4.3系統，但由於Nokia當時尚未被微軟收購，手機僅內建Nokia的Z Launcher介面和部分Google公司提供的App，因此完全找不到Google Play商城也無法安裝現今流行的App。手機規格採用高通S400處理器、8GB儲存空間與 1GB RAM。

▲諾基亞（Nokia）Ion Mini手機被放在國外拍賣網站，以1999美元（約新台幣6萬2200元）的價格出售。（圖／翻攝自ebay）

這款手機是Nokia原型機，不曾上市過，因此也未能得知官方是否證實為Nokia出產的手機，而且，Ion Mini已經不具備現今優勢，無法滿足用戶的需求，僅可能作為收藏用途。不過照片一出，仍是有許多網友表示：「好美啊！超想要」、「這款很有設計感」、「好小一台手機真可愛」。

▲諾基亞（Nokia）Ion Mini手機被放在國外拍賣網站，以1999美元（約新台幣6萬2200元）的價格出售。（圖／翻攝自ebay）

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關鍵字：諾基亞,Nokia,ebay,Ion Mini

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