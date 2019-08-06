LIVE／台灣民眾黨創黨大會　「柯郭王」夢幻組合起手式

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲6日藉生日當天籌組台灣民眾黨，中午12時在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會。柯文哲在會中將宣示他的創黨理念，並發表30分鐘演講，而柯文哲在2020總統大選這一局做出創黨的決定，也被外界視為接下來與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平組成夢幻組合，進軍2020總統大選的起手式。6日中午的這場柯文哲創黨大會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

在台灣民眾黨的創黨籌備大會上，柯文哲是以黨主席身份登場，會中正式通過黨章與黨綱，而他也會親簽首份公文，之後會交給台民黨「發起人」、台北市政府顧問蔡壁如，由她前往內政部遞交創黨首份公文。

台灣民眾黨創黨大會6日中午召開，根據流程規劃，發起人會議在12時10分宣讀台灣民眾黨章程，12時20分開始，柯文哲進行30分鐘演講，接著民間友人致贈「上醫醫國」卷軸，再簽署創黨首份公文，最後由台灣民眾黨發起人、市府顧問蔡壁如14時再赴內政部遞交創黨首份公文。

另外，根據台灣民眾黨的黨章，由於被外界簡稱為「台民黨」會讓人聯想到鴻海創辦人郭台銘，所以柯文哲最後決定台灣民眾黨的簡稱為「民眾黨」，英譯為「Taiwan People' s Party」，縮寫為「TPP」，至於黨員，為了讓其他有黨籍的人可以加入，柯文哲也以基於黨員普及化原則為由，允許加入者擁有雙重黨籍，且不收取黨費。

引人注目的是，在鴻海集團創辦人郭台銘﹑前立法院長王金平結盟的態勢已經成形的這一刻，兩人也非常有默契的同時送了花籃給柯文哲，而且都用了藏頭詩的方式寫下賀詞，其中，郭台銘的花籃賀詞兩句開頭為「台」﹑「銘」，而王金平則是在兩句祝賀語的結尾下了「金」、「平」，郭王雖然缺席柯文哲創黨大會，但這兩個花籃也透露了「郭王配」的玄機。



在6日的創黨大會前，傳出郭台銘長子郭守正到場祝賀，對此，郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，不清楚台灣民眾黨座位的安排，但郭陣營代表出席的只有她一個，郭守正不會到場。

▲台灣民眾黨創黨大會，支持者申請入黨。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）