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人民幣中間價再挫458點　創2008年來新低繼續放手貶值

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▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲大陸官方繼續放手人民幣匯率貶值。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

繼昨（5日）人民幣兌美元匯率呈壓，在岸價收報7.0352，為2008年以來官方收盤價首次「破7」後，今天一早官方將兌美元中間價持續下調，跌幅458點報6.9683。市場認為人幣過往的心理關口屢遭突破，已獲得官方放行，用意在適度回應美方加徵關稅的舉措、降低自身系統性風險。

自2015年「811匯改」以來，人民幣兌美元匯率「破7」，一直是中方重要的心理關卡，惟在美國總統川普於第十二輪中美經貿高級別磋商後，無預警宣布將自9月1日起，對華3000億美元規模商品加徵10%關稅後，大陸官方放手人民幣匯率貶值動作明顯。

▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲美方對華加徵關稅，成為人民幣走貶的因素之一。（圖／CFP）

根據大陸國家外匯管理局公告，8月6日，人民幣兌美元中間下報 6.9683，較昨日6.9225下調458點，創2008年5月20日以來新低。

不過觀察即期匯率走勢，波動較昨日出現緩和，在昨日離岸價繼雙雙「破7」，離岸價更跌破7.1關口後，目前在岸價報7.0546，持續在7.04到7.06間盤整，跌幅收斂；離岸價方面，現報7.0886較昨日收盤價小升65個基點。

▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲大陸官方對放手貶值人民幣早有準備。（圖／CFP）

針對人民幣走貶，大陸官方似乎也早有準備，中國人民銀行（大陸央行）在昨第一時間便發1500字「答記者問」，坦言匯率波動是受關稅影響，但人民幣對一籃子貨幣仍然強勢，認為有漲有落很正常，強調經濟基本面依然穩健。

而為避免人民幣走跌，被美方控為「規避關稅風險的匯率操縱國」，人行行長易綱還在晚間發聲，表示中方不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。他強調，人民銀行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行。

對此有大陸學者分析，中方「放手貶值」，無疑是對美方加徵關稅做出的表態，也一併釋放過去確保匯率於6.7到6.9之間波動的「維穩期間」內，累積的系統性風險。

但他提到，對於未來人民幣的走勢，中方將「點到為止」，不會繼續過度貶值，否則雖能抵銷關稅風險，但對提振內需不利，也會面臨美方的匯率操縱指控。

彭博社報導就匯總各界經濟學家的預測，認為人民幣對美元即期匯率，近期應會在7.2的區間以內波動。德意志銀行經濟學家Xiong表示，如果人民幣貶破7.2，將不符合中國的利益，會造成市場大規模波動，將引來官方出手干預，因此人民幣跌到7.2以外，甚至7.5左右的風險很低。

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關鍵字：人民幣,中美貿易戰,人民幣兌美元中間價,破7

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