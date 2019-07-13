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服務社區民眾　台南新樓醫院篩檢活動起跑

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▲台南新樓醫院結合東光社區，為當地居民及長者，舉辦健康篩檢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新樓醫院結合東光社區，為當地居民及長者，舉辦健康篩檢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新樓醫院結合東光社區，為當地居民及長者於7月13日上午舉辦健康篩檢活動，包括肺功能檢測、量血壓、測血糖、尿蛋白檢測、骨質密度檢測、握力檢測，還有癌症篩檢，動員眾多專業醫療人員，還把參與醫事人員培訓的醫檢師，帶入社區服務，藉由培養實驗室人員對受檢者的愛及關懷精神，一同為里民服務。

此場活動吸引百餘名社區民眾參加，不少長者一早就來排隊，主辦單位現場也發送了精美禮物及餐點，鼓勵大家定期保養身體顧健康。根據國民健康署調查發現，在不願意接受乳癌篩檢的婦女們，其中有59.3％自覺健康不需要、20.5％太忙沒有時間，而錯失了早期發現的良機。

▲台南新樓醫院結合東光社區，為當地居民及長者，舉辦健康篩檢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南新樓醫院提供乳攝車到社區為民眾服務，讓沒時間去醫院檢查的民眾，能夠簡便的就近來接受檢查，可說是相當方便；而根據國健署調查，婦女沒有做抹片檢查的原因之一：覺得不好意思佔了13.2％，故此次特別邀請到吳雅琦醫師到場為民眾服務，也讓現場有不少婦女排隊做子宮頸抹片，林女士表示之前到醫院做抹片篩檢都是男醫師執行，而自己會害羞，所以已經好幾年沒有做抹片了，剛好看到此次活動是女醫師執行抹片檢查，所以趕緊把握機會來做。

目前台灣65歲以上的老年人口已佔人口比例14 ％以上，已成為高齡社會，所以在健康篩檢方面特別規劃了符合長者的要的多項檢查，包括握力檢測及骨密檢測，檢測結果發現大部分民眾的肌力是不足的，對長者來說，肌肉耐力是很重要的，在日常生活中，必須要提取物件或整理家居雜物，擰毛巾…等都需要相當大的肌肉力量，故針對握力檢測結果給予個別衛教指導，不外乎為均衡飲食、適量補充優質蛋白質及肌力運動是最重要的；而骨質密度篩檢異常的民眾也很多，衛教民眾除了補充高鈣食物之外，記得還要常常到戶外走走，曬曬太陽增加鈣質吸收！此次篩檢活動約有150人次參加，成功推行健康管理觀念，衛教民眾定期身體檢查，樂活過一生。

▲台南新樓醫院結合東光社區，為當地居民及長者，舉辦健康篩檢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據國民健康署統計，近年來癌症為十大死因之首，是不可輕忽的疾病，理想的癌症防治，策略應從初段預防開始，也就是從小養成良好的生活習慣、注重營養及均衡飲食、並採取健康的生活行為、避免接觸致癌物質如菸、檳榔、有毒物質等，據研究可以減少約50％癌症的發生；但是癌症的致病因子相當複雜，且有些病因仍不明，就算初級預防都做的很好，還是有可能罹患癌症，因此次段預防中的癌症篩檢便顯得格外重要。

新樓醫院指出，承辦東區社區健康營造已經近20年，常常深入社區提供醫療保健資訊，也結合很多社區一起來推動健康管理觀念，藉由多元化的宣導活動，協助社區民眾落實健康行為，讓大家能得到更多的健康！

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